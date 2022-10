Ormai ci siamo, manca sempre meno all’inizio del 2023, anno che inizierà con un debutto importante nei cinema di tutto il mondo, atteso proprio per il mese di gennaio. Stiamo parlando di M3GAN, il film horror diretto da Gerard Johnstone con James Wan nei panni di produttore e di sceneggiatore. Dimenticatevi, però, i tipici film horror con bambole possedute a cui siamo abituati ormai da anni, M3GAN avrà una svolta tecnologica che lo rende un film horror unico nel suo genere.

Protagonista, ovviamente, la bambola M3GAN che è stata creata apposta per affiancare il bambino a cui è stata assegnata durante la sua crescita. L’Universal Pictures ha reso pubblico il trailer ufficiale con la colonna sonora di It’s Nice to have a friend, canzone di Taylor Swift. Trailer che, nel giro di un giorno, ha superato le settemila visualizzazioni su Youtube e che ci permette di fare la conoscenza di M3GAN, la nuova bambola assassina che è davvero ultra tecnologica, un’intelligenza artificiale in una bambola a grandezza naturale che è in grado di ascoltare, guardare ed imparare diventando, così, complice ed insegnante, ma anche protettrice del bambino a cui è stata assegnata. A crearla è stata Gemma, una robotica che lavora in un’azienda di giocattoli che deve trovare una soluzione per aiutare a superare il dolore alla nipotina di otto anni rimasta orfana di genitori. Decide di presentarla alla sua nuova creazione M3GAN sperando che possa trovare in lei una buona amica, ma in realtà non sospetta tutti i risvolti inquietanti che la bambola porterà con sé. Nel cast di M3GAN troviamo Allison Williams nei panni di Gemma e Violet McGraw in quelli della nipotina Cady, mentre spazio anche per Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten.

La bambola con intelligenza artificiale M3GAN

La sinossi di M3GAN

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma, brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata. Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady, è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

E tu sei un fan dei film horror? Andrai a vedere M3GAN quando uscirà al cinema? Ti aspettiamo nei commenti!