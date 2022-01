In un periodo in cui molte coppie vip scoppiano, ecco che c’è un affiatato duo che va controcorrente decidendo di convolare a nozze! Si tratta dell’attore Macaulay Culkin (Papà, ho trovato un amico, Pagemaster – L’avventura meravigliosa, Richie Rich – Il più ricco del mondo) e della sua compagna, Brenda Song (Il sogno di Calvin, The Social Network, Secret Obsession), ovvero due indimenticabili figure dell’infanzia di molti telespettatori, sempre che siano nati negli anni ’90!

I due, che recentemente sono diventati genitori, sembrano pronti al passo successivo. Negli ultimi giorni, infatti, Brenda Song è stata paparazzata con un vistoso anello di fidanzamento. La coppia sta insieme da circa 5 anni, e lo scorso 5 aprile è nata a Los Angeles la loro prima bimba, Dakota Song Culkin.

Macaulay Culkin ha raggiunto il successo da piccolissimo, con la pellicola Mamma, ho perso l’aereo e i successivi film girati sulla scia del grande successo del primo, poi c’è stata qualche battuta d’arresto nella sua carriera, e proprio recentemente si è tornato a parlare di lui per il controverso reeboot di Mamma ho perso l’aereo su Disney + al quale non si sa se prenderà parte o meno.

Macaulay e Brenda, è già fissata la data delle nozze?

A quanto pare non è stato ancora reso noto quando ci saranno effettivamente le nozze tra i due: in realtà non c’è nemmeno alcuna conferma ufficiale da parte dei futuri sposi, a dare però la notizia del probabile fidanzamento è stata la rivista People, che ha immortalato l’attrice a Beverly Hills, con un vistoso anello di diamanti sulla mano sinistra, dando per scontato il percorso verso l’altare.

I due attori, quasi coetanei – Macaulay Culkin ha 41 anni mentre Brenda Song ne ha 34 -, si sono incontrati sul set di Changeland, film diretto dal collega attore Seth Green (Stonebrook, Rock Star 101, A Futile and Stupid Gesture), girato in Thailandia. La coppia è stata paparazzata per la prima volta nel 2017, mentre i due cenavano insieme da Craig’s, un ristorante italiano a Los Angeles.

Il mese seguente Brenda Song ha pubblicato una foto di gruppo sul suo profilo Instagram in cui posava insieme a Macaulay Culkin, e da quel momento in poi non si sono più lasciati e la loro storia è nota. In realtà si è capito subito che i due facevano sul serio, nel l’attore aveva parlato delle sue intenzioni di costruire una famiglia con Brenda Song.

Durante un intervento nel podcast The Joe Rogan Experience, infatti, il giovane attore aveva dichiarato che avrebbe voluto dei figli, lasciandosi andare a una dichiarazione molto forte nei confronti della sua Brenda:

“Lei è quella giusta, quindi probabilmente faremo dei bambini tra un po. Voglio dire, ci siamo sicuramente allenati. Ho una bella famiglia: una bella ragazza, un bel cane, un bel gatto e tutte quelle cose. Ci trasferiremo, stiamo cercando casa e tutto quel genere di cose.”

Sarà il primo matrimonio per Brenda Song, ma non vale lo stesso discorso per Macaulay Culkin, che è stato precedentemente sposato con la collega Rachel Miner (Sons of Anarchy, The Butterfly Effect 3: Revelations, Person of Interest), dal 1998 al 2002.