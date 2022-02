Una delle opere più amate di William Shakespeare è stata, senza ombra di dubbio, MacBeth. Un’opera talmente amata che non sono mancate trasposizioni cinematografiche o altri lavori per renderle omaggio. Ed oggi, mercoledì 16 febbraio, è in arrivo un nuovo adattamento cinematografico dell’opera di Shakespeare.

Esce oggi, infatti, MacBeth di Joel Coen che ne cura anche la regia e sarà possibile vederlo in tre sale cinematografiche di Italia, per la precisione al The Space Cinema Odeon di Milano, al Moderno di Roma ed al The Space di Bologna. Sappiate che se avete in programma di vederlo assisterete alla sua versione originale, ma con i sottotitoli in italiano, in modo da poter capire al meglio le battute dei protagonisti. Magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare o comunque lo ha già visto ed è possibile visto che il film è presente dal 14 gennaio su Apple Tv +. Tuttavia si è presa la decisione di farlo conoscere anche tramite le sale cinematografiche proprio perché non tutti hanno un abbonamento alla piattaforma di streaming.

Denzel Washington e Frances McDormand in MacBeth

Per chi non conoscesse la storia, in MacBeth troviamo un Lord scozzese che viene convinto da tre streghe di poter diventare il prossimo Re di Scozia. Al suo fianco, l’ambiziosa moglie che fa di tutto per poterlo aiutare nei suoi piani per prendere il potere e diventare un volto noto. Un cast stellare che vede come protagonisti Denzel Washington nei panni di Lord MacBeth e Frances McDormand in quelli di Lady MacBeth. Al loro fianco, però, troviamo altri nomi di tutto rispetto come quelli di Bertie Carvel , Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson. Una storia avvincente dove gli elementi fondamentali saranno l’omicidio, la follia, l’ambizione e l’astuzia rabbiosa e che vede come produttori Joel Coen, Robert Graf e la stessa Frances McDormand. Si tratta del primo film in cui i fratelli Coen non lavorano insieme ed ha la durata di 105 minuti. Un progetto che è nato nel marzo 2019, ma che ha avuto bisogno di tempo per essere concluso a causa anche della pandemia mondiale che ha rallentato i ritmi ed ha bloccato i lavori. È sufficiente pensare che le riprese erano iniziate il 7 febbraio 2020 a Los Angeles, ma sono state interrotte poi per cinque mesi.

Il film è stato girato completamente in bianco e nero. Per non dargli un aspetto slegato dalla realtà è stato girato interamente nei teatri di posa. Senza ombra di dubbio sarà un successo e merita di essere visto. È sufficiente pensare che il 2022 vede MacBeth di Coen protagonista con diverse candidature al Premio Oscar come Denzel Washington candidato come miglior attore, con Bruno Delbonnel candidato come migliore fotografia e con Stefan Dechant e Nancy Haigh candidati come migliore scenografia. Come se non bastasse, Washington si è aggiudicato anche la candidatura ai Golden Globe come migliore attore in un film drammatico.

