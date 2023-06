Dopo l’esperienza di Sanremo 2023, che ha visto Madame partecipare tra i cantanti in gara con l’ascoltatissima canzone “Il bene nel male”, oggi, venerdì 9 giugno 2023, la cantautrice torna a deliziarci con un nuovo, sentito brano; si intitola “Aranciata“, e fa parte della versione digitale dell’ultimo album dell’artista, ovvero “L’amore“.

Vediamo allora subito qui di seguito il significato e il testo di “Aranciata“.

Significato di “Aranciata”

Come già abbiamo avuto modo di appurare, Madame è un’artista intensa e profonda; questa dimostrazione di sé campeggia anche in “Aranciata“, che si presenta come una canzone estremamente malinconica.

Protagonista principale è infatti la nostalgia, le cui invisibili dita accarezzano il cuore della cantante, per ricordarle una storia d’amore che l’ha totalmente avviluppata, ma che ormai è perduta, lontana.

Testo del brano

Ah-ah-ah

Quella sera, primavera

Ero bimba immacolata

Quella sera, la primavera

Di una bimba innamorata

Un segreto ti gonfia le guance

Mi gonfi la faccia di lacrime, ladro di parole

Mi rubi il respiro, mi sembra un’addio

Ma io

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

E suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

E se era davvero bene

Perché, perché, perché, perché

Domani te ne vai? Mmh

Perché, perché, perché, perché

Mi ami a metà? Mmh

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mmh

Io ti ho gonfiato le tasche d’amore e le hai bucate

Non so se di proposito, non penso di proposito

Uno specchio per le allodole le tue commedie plateali

Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da meIl tuo fiume senza margine non è più il mio rifugio

Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa

Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno

Perché dentro c’è un ricordo che deve stare al sicuro

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

E suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

E se era davvero bene

Perché, perché, perché, perché

Domani te ne vai? Mmh

Perché, perché, perché, perché

Mi ami a metà? Mmh

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mmh

Nel blu, blu

Più giù, fara più male

Tu, tu

Mi devi ancora dire

Perché, perché, perché, perché

Domani te ne vai? Mmh

Perché, perché, perché, perché

Mi ami a metà? Mmh

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mmh.

