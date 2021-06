In arrivo oggi il nuovo singolo inedito di Madame dal titolo Marea, una canzone che, pur uscendo alla soglia dell’estate, sembra più che altro una danza tribale, a tratti ipnotica, che ci trascina come in un vortice.

Dopo il successo di Voce al Festival di Sanremo 2021, Madame torna a colpire, con una canzone che tiene alto il suo particolare stile, e la lancia tra le hit dell’estate.

Il significato della canzone Marea di Madame

Il testo di Marea è un testo evocativo, pieno di suggestioni che ci trascinano in un vortice di emozioni. La musica, così come la voce e il testo, sono ipnotici, e ci trascinano in una danza sensuale che viene comparato a un salto negli occhi della persona amata.

La sensazione di perdersi, di lasciarsi andare e allo stesso tempo di provare emozioni forti, che fanno bene e male allo stesso tempo.

La Marea di Madame è una marea interiore, uno sconvolgimento dell’anima che riesce a riempire e svuotare il cuore, così come tutte le grandi emozioni.

Samba, coi tuoi occhi samba

Labbra nella carne, fiori nella sabbia

Santa, nei tuoi occhi santa

Nei tuoi tocchi salto, danzo, salta dal testo di Marea di Madame

Il successo di Madame così continua, e dopo l’uscita dell’album di inediti che porta il suo stesso nome, al cui interno troviamo le canzoni di successo come Clito, Baby e Voce, ora procede con Marea, che si aggiunge alle precedenti canzoni e allo stesso tempo apre le porte a futuro.

E tu cosa ne pensi di Marea? Ti piace il nuovo singolo di Madame? Lascia un commento per dire la tua al riguardo, ma prima leggi il testo per intero della canzone, che trovi qui sotto.

Il testo di Marea

Sarà, sarà l’oasi in mezzo al Sahara

Sarà pioggia e nubi dal mare

Sarà un corso d’acqua in salita, salita

Samba, coi tuoi occhi samba

Labbra nella carne, fiori nella sabbia

Santa, nei tuoi occhi santa

Nei tuoi tocchi salto, danzo, salta

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Liberata da rabbia

Calipso, fai l’alta marea

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Sarò, sarò come non immaginavi

Sarò rose e spine sui fianchi

Sarò ghiaccio е vino, e tremerai, trеmerai

Samba, coi tuoi occhi samba

Lividi alle gambe, mani sulla faccia

Santa, nei miei occhi santa

Nei miei tocchi salti, danzi, salta

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Resta nei miei sogni, amore, non uscire mai

Resta fantasia e non darmi modo di averti

Resta nei miei incubi quando te ne andrai

E non tornare mai, mai, mai

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea