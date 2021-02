Doveva uscire nelle sale la scorsa estate, ma per via della chiusura dei cinema, il film Made in Italy con Liam Neeson uscirà direttamente sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. A farcelo sapere è proprio Prime, che oggi ha condiviso il trailer che noi vi mostriamo in cima all’articolo.

Made in Italy è una commedia ambientata in Italia, con precisione in Toscana, luogo in cui un padre e un figlio si ritrovano per ristrutturare una vecchia casa fonte di ricordi e di emozioni. A fare da protagonisti sono gli attori Liam Neeson e Micheál Richardson che, come nel film, sono padre e figlio anche nella realtà.

Analisi del trailer e trama di Made in Italy

Siamo in Toscana, sulle verdi colline della campagna, un casolare abbandonato si staglia tra i filari di cipressi, lasciato in eredità da una moglie e madre defunta, un posto dei ricordi, lo capiamo da subito, dove padre e figlio si ritrovano (e si cercano) portando al nuovo l’abitazione e perdendosi nei ricordi.

Da quello che vediamo nel trailer inizialmente il casolare doveva essere ristrutturato e messo a nuovo per essere venduto. Non conosciamo i dettagli, ma pare che alla casa siano legati ricordi poco piacevoli, o meglio, sia legata un’assenza che è quella della figura materna. Ma, come dice Liam Neeson in una delle sue battute, per poter ricordare bisogna riportare a nuovo la casa, ridarle dignità, e con questo dare dignità ai ricordi e alla vita passata.

E’ così che Made in Italy parla di sentimenti profondi ed emozioni sincere, senza dimenticare la leggerezza e i sorrisi. Una commedia emozionante, diretta da James D’Arcy che con questo film segna il suo esordio sia alla regia che alla sceneggiatura.

Il film arriverà sulla piattaforma di Amazon Prime Video dal 26 marzo 2021, nell’attesa facci sapere cosa ne pensi del trailer e della trama lasciando un commento qui sotto.