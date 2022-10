Oggi parliamo di due nomi che chiunque di noi conosce o che, per lo meno, ha sentito nominare almeno una volta nella sua vita. Madonna, cantautrice di origini italiane classe 1958, una delle voci più amate a livello internazionale con premi vinti, una favolosa carriera anche da attrice ed una vita professionale ricca di successi con brani come Hung Up, Frozen, Like a Vergin, Papa don’t preach, La isla bonita, Vogue, Ray of Light e Live to tell per citare le sue canzoni più famose.

Dall’altra parte, invece, troviamo Cardi B rapper di New York classe 1992, inclusa dal Time nella lista di persone più influenti e con la vittoria del titolo di donna dell’anno per Billboard. Voce di brani come Tomorrow 2, Please Me, I Like It, Be Carefoul fino a Bodak Yellow. Due generazioni diverse: una per le persone più mature poiché è stata un punto di riferimento per la loro adolescenza, l’altra per i più giovani. Ma come mai questi due nomi, nelle ultime ore, stanno facendo parlare e stanno occupando tutte le prime pagine delle riviste di gossip? È presto detto: tutto è iniziato con Madonna che ha pubblicato su Instagram una storia dove rivendicava il titolo di precorritrice del libero amore concludendo il tutto citando Cardi B, Kim Kardashian e Miley Cyrus i cui nomi sono stati seguiti da un’emoji del clown. Queste le sue parole:

“Trent’anni fa ho pubblicato un libro intitolato S.E.X. in cui, oltre a mie foto nude, c’erano immagini di uomini che baciano uomini, donne che baciano donne, io che bacio tutti. Ho anche scritto delle mie fantasie sessuali e ho condiviso il mio punto di vista sulla sessualità in modo ironico. Ho passato gli anni seguenti ad essere intervistata da bigotti che cercavano di rimproverami per essermi emancipata. Mi hanno chiamata troia, strega, eretica, il diavolo. Ora Cardi B può cantare della sua Wap, Kim Kardashian può finire sulle copertine delle riviste con le chiappe fuori e Miley Cyrus può cantare “I came in like a wrecking ball”.

Le cantanti Madonna e Cardi B

Certo, nessuno mette in dubbio il fatto che Madonna sia stata davvero la precorritrice, ma la cosa che ha attirato maggiormente l’attenzione è proprio l’emoji del clown che segue i nomi delle sue colleghe. Cardi B, ovviamente, non è rimasta in silenzio ed ha pubblicato un tweet che poi ha prontamente rimosso dove ha scritto:

“Sono cresciuta ascoltando questa donna e le ho reso omaggio più e più volte… può esprimere il suo punto di vista senza aggiungere l’emoji del clown e gettare merda. Che delusione sono queste icone una volta che riesci a sfondare nell’industria, ecco perché me ne sto per conto mio”.

Fino ad arrivare a definire ridicoli i fan di Madonna che difendevano il loro idolo. Poco dopo, appunto, Cardi B ha cancellato il tweet precedente per sostituirlo con le seguenti parole: “Ho parlato con Madonna… È stato bello… Buona giornata e guidate con prudenza” per poi leggere la risposta di Madonna: “Ti amo Cardi B. L’ho sempre fatto e sempre lo farò”. Cuori e baci tra le due che fanno capire come tutto sia finito per il meglio. Nessuna replica ufficiale, invece, da parte di Kim Kardashian e di Miley Cyrus che forse hanno capito il vero senso del messaggio di Madonna. Tutto è bene quel che finisce bene tra le due colleghe Madonna e Cardi B visto che la stima reciproca è tornata ad essere la protagonista.

