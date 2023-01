Madonna è una cantautrice degli Stati Uniti classe 1958. Senza dubbio si tratta di uno dei volti più amati a livello mondiale con una voce ed un talento che non passano certo inosservati. Presente sulla scena internazionale già dagli anni ’80, nonostante il tempo che passa è ancora oggi molto amata sia da quelli della sua generazione, ma anche da quelli più giovani.

Voce di brani di successo come Hung Up, Girl Gone Wild, Like a Vergin, Frozen, La Isla Bonita, 4 Minutes, Don’t Cry for Me Argentina, Me Against The Music fino a Sorry ed Everybody per citare solo alcuni dei suoi successi. Ed oggi Madonna torna protagonista nel mondo musicale. Oggi, venerdì 20 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Back that Up To The Beat che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è stata resa disponibile in anteprima sui social network ed è diventata già virale su Tiktok diventando la colonna sonora di numerosi video. Scritta da Madonna stessa insieme a Brittany Hazzard ed a Pharrell Williams, è stata prodotta dalla cantante con Pharrell Williams, Jeff Bhasker e Mike Dean.

La cantante Madonna

Il significato di Back that Up To The Beat

Back that Up To The Beat il nuovo singolo di Madonna è un brano pieno di energia dove le protagoniste principali sono la libertà e l’essere pronti a fare sempre festa. La cantante vuole incoraggiare chi l’ascolta ad andare oltre la monotonia che spesso rende la vita più difficile ed a superare gli obblighi della vita quotidiana dando spazio ad una vita spensierata e senza pensieri. Un inno alla vita spontanea ed una sfida accettata tanto che canta: “Continua a brillare, mi sto preparando per fare il modo che la festa vada avanti, mi rimetto in gioco”.

Nel frattempo, i fan italiani di Madonna non stanno nella pelle ed aspettano con ansia il 23 novembre, data in cui la cantante tornerà nel nostro paese dopo ben otto anni di assenza con il suo The Celebration Tour. Una data molto attesa perché in questo tour ripercorrerà i suoi più grandi successi degli ultimi 40 anni ed i fan italiani sono pronti a raggiungerla al Mediolanum Forum di Milano da ogni parte della nostra penisola.

E tu sei un fan di Madonna? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Back that Up To The Beat? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Back that Up To The Beat

Continua a brillare il tuo

Mi sto preparando per

Lasciare che la festa vada

Mi rimetto in gioco per

Torna indietro fino al

Torna indietro fino al

Batti sul tamburo fino al

Torna indietro fino al

Berrò Krug Rosé e qualche volta Lemon Drops

Indosserò brillanti e seguirò i brividi

Ora so come ci si sente liberi, e non mi fermerò

La festa continua e continueremo a ballare fino allo sfinimento (sfinimento)

Facciamolo

Sei la mia metafora

Immagino di essere la-la-low (La-la-low, la-la-low)

Continuerò a sognare

Si ricorderanno di noi

Sono pronta per il (divertimento)

Senti il ritmo del (tamburo)

Ondeggia al ritmo di (uno)

Salutando come una

Torna indietro fino al

Alza il ritmo del (tamburo)

Suona quel tamburo

Torna indietro fino al

Torna indietro fino al

Indietro fino al

Suona quel tamburo fino al

Indietro fino al

Berrò Krug Rosé e a volte Lemon Drops

Indosserò brillanti e seguirò i brividi

Ora so come ci si sente liberi e non mi fermerò

La festa continua e continueremo a ballare fino allo sfinimento

Lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere…

Lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere.

Rat-tat-tat-tat, tat-tat-tat

Rat-tat-tat-tat, tat-tat-tat

Lascia… (Aspetta)

Continua a brillare il tuo

Mi sto preparando per

Lascia che la festa continui

Tornerò per

Lasciali pronti per

Muoviti al ritmo di

Ondeggia al ritmo di

Ondeggia come un

(Lascia)

Torna indietro fino al

Torna indietro fino al

Batti il tamburo fino al

Indietro fino al

Indietro fino al

Indietro fino al

Suona quel tamburo fino al

Torna indietro fino al

Torna indietro fino al

Torna indietro fino al

Suona quel tamburo fino al

Fino al

Torna indietro fino al

Torna indietro fino al

Batti sul tamburo fino al

Torna indietro fino al