Il Festival di Sanremo di quest’anno ha visto trionfare la coppia formata da Mahmood e da Blanco. I due sono stati i favoriti fin dal primo momento e con la loro canzone Brividi hanno conquistato il pubblico. Nonostante sia passato un mese, il brano continua ad essere molto amato.

Nel frattempo, Mahmood e Blanco si preparano per una nuova avventura. Come vincitori di Sanremo, infatti, prenderanno parte all’Eurovision Song Contest rappresentando la nostra Italia in un’edizione importante per il nostro paese visto che quest’anno la kermesse canora andrà in onda da Torino. Lo scorso anno abbiamo assistito al trionfo dei Maneskin che, per l’occasione, hanno dovuto modificare il loro brano Zitti e Buoni togliendo dei pezzi poco conformi. Lo stesso destino toccherà a Mahmood e Blanco poiché la loro Brividi è troppo lunga: il regolamento dell’Eurovision Song Contest consente agli artisti in gara di presentarsi con canzoni che non superino i tre minuti. Così per i cantanti sarà necessario eliminare 30 secondi. Tuttavia, chi vorrà sentire il brano originale, sarà possibile farlo in digitale anche durante la competizione. Durante un’intervista con Radio Italia, il duo ha scherzato su questa decisione con Mahmood che, in modo ironico, ha affermato che verranno tagliate le parti cantate da Blanco. Ovviamente non sarà così, nella realtà il loro produttore Michelangelo è al lavoro per riuscire a ridurre la canzone senza intaccare la melodia ed il senso. Queste le parole di Mahmood:

“Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile per tagliare 30 secondi, per stare nei 3 minuti del regolamento dell’Eurovision. Abbiamo pensato di tagliare Ricky…”.

Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo

Nel frattempo, proprio durante questa intervista, Blanco è venuto a conoscenza del regolamento dell’Eurovision Song Contest, ovvero che il pubblico italiano non potrà votare la loro canzone poiché è vietato votare i propri connazionali. Così gli italiani potranno votare Achille Lauro che rappresenterà San Marino, ma non i vincitori del Festival di Sanremo. Tuttavia, la canzone Brividi ha tutte le carte in regola per piacere al pubblico italiano. D’altronde Anna, la mamma di Mahmood, aveva detto al figlio che questa canzone arriva subito, al primo ascolto, nel cuore delle persone ed è in grado di emozionarti. Dopo l’Eurovision Song Contest, saranno i protagonisti di tour in giro per l’Italia che sono già quasi tutti sold out, ma Radio Italia ha chiesto se hanno in programma di scrivere altro insieme. Mahmood afferma:

“Stiamo pensando ai nostri progetti, ai nostri tour, prima di venire qui ascoltavamo l’uno i pezzi dell’altro. Mi ha fatto sentire un suo brano nuovo, ragazzi, spacca”.

Mentre per quanto riguarda Blanco non ha dubbi e rivela:

“Un giorno però ci metteremo lì e faremo qualcosa insieme, è un pò rompiscatole, però mi fa piacere vederlo. Ho visto dei suoi concerti, non dal vivo, lo seguivo già da prima”.

E tu sei curioso di sentire la versione di Brividi per l’Eurovision Song Contest? Anche tu sei rimasto ammaliato dalla canzone vincitrice del Festival di Sanremo? Ti aspettiamo nei commenti!