Dopo aver vinto nell’edizione del 2019 con Soldi, Mahmood torna al Festival di Sanremo 2022, ma non lo fa da solo; al suo fianco infatti ci sarà il giovane artista Blanco, e insieme canteranno la canzone Brividi.

Blanco, per chi non lo conoscesse ancora bene, è un cantante classe 2003 che ha iniziato a fare musica nel 2017, ma che ha potuto raggiungere la svolta per la sua carriera nel 2020 quando ha firmato con Island Records/Universal Music Italia rilasciando il suo primo singolo ufficiale Belladonna, e successivamente Notti in bianco.

Nonostante le canzoni di Sanremo in gara resteranno inedite fino all’inizio della competizione canora, che si terrà dal 1 a 5 febbraio, abbiamo già il parere dei primi giornalisti e critici che hanno potuto ascoltare le canzoni in anteprima. Secondo molti Brividi potrebbe essere la migliore canzone in gara, con Mahmood e Blanco in ottima armonia.

Un mix delle due voci che si intrecciano alla perfezione, con un pezzo melodico che sarà capace di farci correre un brivido lungo la schiena sin dalle prime battute. Ma qual è il significato del testo della canzone?

Il significato del testo di Brividi di Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco hanno scritto insieme il testo di Brividi, una canzone che parla delle insicurezze e degli sbagli che si fanno quando ancora non si sa bene come amare e come comportarsi nei riguardi dell’amore.

Con la dolcezza della sincerità i due artisti cantano:

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre dal testo di Brividi

Una canzone che sa coniugare gli stili artistici e musicali di Mahmood e Blanco, senza aver paura di avvicinarsi alla tradizione.

