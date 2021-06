Mahmood è sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, è stato protagonista di una carriera in ascesa costellata da brani diventati hit e tormentoni e con un pubblico in visibilio per lui. Il cantante di origini marocchine, classe 1992, è pronto per tornare live.

Dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto lo scorso anno e che aveva bloccato concerti ed eventi, ora si è pronti per ricominciare. Ovviamente sempre rispettando tutte le norme anti-covid, mantenendo il consueto distanziamento sociale, ma al tempo stesso tornando a godere di un po’ di libertà e cantando con i propri idoli. Proprio oggi, Mahmood ha annunciato le date del suo tour estivo dove ci sarà la possibilità di cantare con lui i suoi brani di successo, ma anche le ultime canzoni tratte dall’album Ghettolimpo, uscito lo scorso 11 giugno.

Le date del tour estivo 2021 di Mahmood

13 agosto – Piazza Libertini – Lecce

21 agosto – Arena Rugby Mariapia – Alghero (SS)

24 agosto – Piazza Castello – Benevento

26 agosto – Piazza Riforma – Lugano (Svizzera)

4 settembre – Teatro Antico – Taormina

A queste date, presto si aggiungerà anche la data del Lucca Summer Festival nella città toscana. Inoltre, vi ricordiamo che Mahmood sarà protagonista di concerti in giro per l’Italia anche il prossimo autunno, come era già stato annunciato.

Le date del tour autunnale 2021 di Mahmood

12 novembre – Casa della Musica – Napoli

13 novembre – Atlantico Live – Roma

16 novembre – Tuscany Hall – Firenze

19 novembre – Vox Club – Nonantola (MO)

20 novembre – Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

23/24 novembre – Alcatraz – Milano

Ed a te piace Mahmood? Assisterai ad un suo concerto? Ti aspettiamo nei commenti!