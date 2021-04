Da ieri una nuova canzone di Mahmood è entrata nelle nostre case, si tratta del singolo Zero, colonna sonora dell’omonima serie tv di Netflix che sta già ricevendo ottimi riscontri di pubblico.

Zero è, dopo Rapide, il nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album Ghettolimpo, atteso per il prossimo 11 giugno; una canzone che è già un successo e che promette di essere solo l’assaggio di un grande pieno di belle sorprese.

Il significato del testo di Zero di Mahmood

Il testo di Zero, scritto da Mahmood stesso insieme a Davide Petrella e Dardust parla della forza di esserci l’un l’altro, anche in un rapporto che potrebbe sembrare problematico e conflittuale ma che, alla resa dei conti, si riscopre più forte che mai.

Questa canzone, che può parlare sia di un’amicizia che di un amore, mette uno di fronte all’altro tutte quelle persone che si sentono uno zero nel mondo, e li fa riscoprire insieme e più forti, perché se gli zero si uniscono, non sono più invisibili, diventano qualcosa che trae forza e sostegno proprio nella loro unione.

Zero è così una canzone di conforto, di speranza per tutte quelle persone che si sentono invisibili nel mondo, per i più svariati motivi, i dimenticati, gli incompresi. Un inno alla forza di sostenersi e di rendersi forza in un mondo che li annulla.

Grazie a questo significato molto profondo, Zero di Mahmood è la perfetta colonna sonora della serie tv Netflix omonima, una serie che parla proprio di diversità e di invisibilità. l protagonista è un ragazzino timido e solitario che un giorno scopre di avere un super potere, quello di diventare invisibile. Un eroe moderno, quindi, che si mette al servizio de quartiere milanese del Barrio, e di tutti quelli che si trovano in difficoltà.

Se vuoi iniziare a guardare la serie tv, Zero è disponibile in streaming su Netflix dal 21 aprile.

Il testo di Zero

Okay, non è più il caso di lasciare stare, fa come ti pare

Da sopra a un altare non mi giudicare

Se corro nudo sotto un temporale

Meglio stare soli sotto questa pioggia fluo quando cadi

Se ti dico cosa penso, poi, tu rimani?



Forse sono bravo più a nascondere, soffio la polvere

Via da questi anni strani passati a rincorrere

Ognuno ha le sue muse, con te non ho scuse

Parole confuse, disegno meduse

E allora su di me

Le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me

Su di me

Quello che senti puoi lasciarlo cadere su di me, su di me

Su di me

Quello che posso fare? Provare a non mentire



Perché fuori è già notte

Le nostre voci sono rotte

Il buio è un cane che non morde

Prometto di essere più forte

Perché per me sei tutto anche se

In questo mondo siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh



Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh



Okay, non ne parliamo più

Ho fatto un po’ di ordine nel caos e resti solamente tu

Bisogna attraversare strade assai pericolose

Per arrivare al senso delle cose

È tutto già scritto, il futuro è in affitto

L’amore è un conflitto, fissiamo il soffitto



E allora su di me

Le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me

Su di me

Queste cazzate puoi lasciarle cadere su di me, su di me

Su di me, ah



Perché fuori è già notte

Le nostre voci sono rotte

Il buio è un cane che non morde

Prometto di essere più forte

Perché per me sei tutto anche se

In questo mondo siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh



Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh

Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh



Nulla è zero se lo paragoni al cielo

Dimmi che anche tu lo sai

Dimmi che anche tu lo sai

Nulla è zero se lo paragoni al cielo

Dimmi che anche tu lo sai

Dimmi che anche tu lo sai



Perché fuori è già notte

Le nostre voci sono rotte

Il buio è un cane che non morde

Prometto di essere più forte

Perché per me sei tutto anche se

In questo mondo siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh



Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero



Nulla è zero se lo paragoni al cielo

Dimmi che anche tu lo sai

Dimmi che anche tu lo sai

Zero, zero, zero, zero