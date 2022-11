Venerdì 4 Novembre 2022 è stato rilasciato “Major Distribution”, il nuovo brano di Drake, in collaborazione con rapper statunitense 21 Savage.

Inizialmente l’uscita del brano era stata fissata al 28 Ottobre 2022, ma proprio due giorni prima del rilascio programmato, Drake aveva annunciato un piccolo rinvio causato dall’aver contratto il Covid-19 mentre lavorava al missaggio del disco, rimandando quindi l’uscita al 4 novembre 2022.

La hit è contenuta nel nuovo album di Drake, intitolato “Her Loss”, disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme musicali digitali. Il progetto musicale conta 16 tracce, tutte di genere Hip-hop e R&B, tra cui anche un’altra canzone in featuring con 21 Savage dal titolo “3AM on Glenwood”.

La loro nuova canzone “Major Distribution” è la seconda traccia dell’album ed è prodotta da SkipOnDaBeat, che ha lavorato con artisti come Kodak Black, Trippie Redd e Latto.

L’intero album è distribuito dalle etichette di musica statunitensi OVO, Republic, Slaughter Gang ed Epic.

Il significato di ” Major Distribution” di Drake con 21 Savage

Nel testo ci sono parecchi riferimenti alla cultura pop e anche a colleghi nel campo del genere rap.

Subito Drake utilizza il contesto del famoso film “Mamma ho perso l’aereo”, citando infatti l’attore protagonista della pellicola, Macaulay Culkin.

Il cantante qui sta insinuando quanto si senta piccolo nella sua villa, che è chiaramente di dimensioni enormi per farlo sentire come un bambino.

Nella seconda parte del testo si fa riferimento all’immensa ricchezza del cantante, grazie alla musica e alle sponsorizzazioni in abbigliamento ed altri oggetti.

Un altro estratto del testo chiaramente di ostentazione della ricchezza dei due rapper è la frase in cui si descrive una ragazza non a conoscenza del costo dei denti di Savage. Il rapper infatti è famoso per la sua dentatura d’oro del valore di circa 80 mila dollari.

21 Savage poi fa un riferimento all’ex membro dei One Direction Harry Styles, ed in chiave polemica denuncia il suo status di superstar e il suo successo commerciale, a detta del rapper, immotivato.

Traduzione di “Major Distribution” di Drake e 21 Savage

No, no, no, no, no, no

No, no, no, no, no

Grande distribuzione, amico, la mia etichetta sul cazzo, davvero

Cazzo con la tua amica e lei non te lo dice, non siete tutti una merda, per davvero

Sono stato qui fuori a schiacciare il successo, ora è la mia cagna, per davvero

Dici che sono persuasivo, ragazza, ma non puoi scrivere quella merda, per davvero

Hmm, hmm, in questo palazzo, lo chiamo cockin`

Pagato per intero, sono una macchina cinque

Sappi che sei stanco, abbiamo appena cenato per tre ore

Mentirmi tutta la notte

Comprando Benz Benz per ripicca

Pagato un centinaio, è corso qualcosa di leggero

Prezzo semplice per tenerli fuori dalla mia vita

Booby Trap, ci serve un ufficio commerciale

Magic City ha bisogno di un ufficio commerciale

Ventinove, ho un ufficio commerciale

Sono innamorato di Houston, Dallas, Austin

Dì ai tuoi ragazzi di tenere a bada la squadra

Cambiato, sembra che potrebbero aver bisogno di soldi per le bare

Ragazza cubana, una fan del caffè macinato

Mandami un messaggio al segnale, non chiamarmi

Hmm, hmm, grande distribuzione, le etichette mi chiamano

Numeri di Bad Bunny, è una rapina

Cinquecento milioni, solo per Aubrey

Hmm, hmm, sì, distribuzione principale come lo faccio apparire

Menzionami per essere l’argomento più caldo

Lo stesso posto in cui canti, cagna, fai shopping

Va bene, diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Va bene, va bene, diventa stupido, stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, ok

Nigga ha provato a suonare questa luce di merda, giocare bene, giocare con me come se fossi dolce

Fottuto su una cagna negra opp, dì che le mancano l’oro nei miei denti

4L, sappiate che stiamo camminando, dovreste tutti preparare il funerale

SF90, questa non è la McLaren, fai in modo che un modello IG faccia le mie commissioni

Mancherà e noi faremo girare i suoi genitori, siamo rimasti a Houston per tutto il tempo di Steve Francis

Sparagli i piedi, fallo ballare, agitando i negri come se interpretassi il loro Kansas

Hai mai visto sparare a qualcuno? Un sacco di merda che ho visto prima della cima

Non sto provando a lottare come The Rock, fanculo il trish, preferirei sorseggiare il wock

Un sacco di cose che faccio per rimanere in vita, tutto di per sé un’auto colorata

Savage lascia ancora esplodere la sua pistola, banda FOX 5, ti fa sbattere

Grande distribuzione, etichette che chiamano, numeri di Harry Styles, è una rapina

I miei negri impazziscono per catturare un corpo, eravamo faccia a faccia, avresti potuto spararmi

Va bene, diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Va bene, va bene, diventa stupido, stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, diventa stupido

Diventa stupido, ok

