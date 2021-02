La cantautrice di Milano, classe 1984, è pronta a tornare sul Palco dell’Ariston per la quinta volta. Dopo il debutto nel 2009 nella sezione Giovano con il brano Come foglie, ha conquistato la categoria big l’anno successivo con la canzone Ricomincio da qui, impossibile non ricordare la sua esibizione con l’orchestra che stracciò gli spartiti per contestare il quinto posto della cantante deciso dal televoto. Poi è stata la volta del 2013 con E se poi e del 2015 con Adesso e qui (Nostalgico presente).

Per il Festival di Sanremo 2021, Malika Ayane presenta il brano Ti piaci così, scritto in collaborazione con Pacifico, Alessandra Flora e Rocco Rampino. Una canzone che parla della bellezza di conoscere se stessi, ma soprattutto dell’auto-amore. Chi ha avuto la possibilità di ascoltarlo, lo definisce un brano che ti fa ballare, a piedi nudi, davanti ad uno specchio mentre i tuoi pensieri viaggiano. Nella vita di tutti noi arriva un momento in cui ci rendiamo conto che non ha senso criticarci sempre e che è necessario imparare ad apprezzarci al 100%. Malika Ayane, durante un’intervista all’Huffington Post, rivela che:

“Propongo un brano esistenziale, che parla anche del corpo. Sembra una banalità, ma se non allineata con te stessa, puoi essere la più grande delle bonazza, ma non sarai felice. Penso che stia cambiando il costume, questo non è un discorso solo femminile. E’ difficile trovare una persona completamente soddisfatta di sé stessa. Il mio brano è la didascalia di un momento in cui si prende consapevolezza di quello che si ama di sé stessi, così si possono affrontare gioie e dolori senza autopunirsi”.

La cantante Malika Ayane

Quello di quest’anno sarà un Festival di Sanremo particolare, senza il pubblico in sala, ma non per questo meno emozionante e Malika lo aspetta con ottimismo. La cantante ha deciso, anche questa volta, di vivere la sua avventura lontana dai social network per non lasciarsi influenzare dai commenti.

Siete pronti per il Festival di Sanremo? Vi piace Malika Ayane? Fatecelo sapere nei commenti!