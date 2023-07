Un gruppo di artisti non da poco è quello che venerdì scorso, 7 luglio 2023, ha pubblicato il brano “Celular“: stiamo parlando delle star latine Maluma e Nicky Jam e dei famosissimi produttori, dj e cantanti The Chainsmokers.

Il videoclip della canzone è curioso: in esso, gli artisti vestono i panni di partecipanti al reality show di “The Bachelor“.

Senza perderci in altre chiacchiere, però, scopriamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Celular“.

Significato di “Celular”

Questa canzone parla di un amore ormai concluso; nonostante ciò, il cantante non si vuole rassegnare, e crede ancora che tra loro ci sia la possibilità di ricominciare.

Traduzione del testo

[Verso 1: Nicky Jam & Maluma].

Hai cambiato azienda? (Azienda)

Mi hai bloccato o non c’è segnale? (Nessun segnale)

Forse è stata la monotonia (Cosa, cosa?)

O le tue cattive vibrazioni che hanno messo fine a tutto questo

Da una cosa sola, siamo diventati due estranei

La tua foto è ancora appesa in bagno

So che ci siamo fatti del male a vicenda

E lo so, baby

[Ritornello: Nicky Jam & Maluma]

E anche se spengo il mio cellulare, ti chiamerò, so che sei là fuori (so che sei là fuori)

Su un aereo ti prenderò, non mi interessa il posto, non mi interessa il paese

E anche se spengo il mio cellulare, ti chiamerò, so che sei là fuori (so che sei là fuori)

Su un aereo ti prenderò, non mi interessa il posto, non mi interessa il paese

[Verso 2: Maluma]

Ho dei soldi sul conto (Wuh), dimmi se servono

Ti nascondi o hai un nuovo ragazzo? (Cosa?)

Se non stai con me è colpa del tuo ego (Uh)

Se volevi che fosse così, adesso prendo io il controllo

[Pre-Ritornello: Maluma & Nicky Jam]

Sì, sì, sì, sì, sì

Quando penso a te è quando bevo alcolici

Non riesco nemmeno a prendere un calmante per togliere il dolore (Shh)

Nella mia stanza hai lasciato il tuo odore

Non sono più un film del terrore (Eh)

Mi hai spento come un estintore (Ah)

Tu eri il quadro, io il pittore

E ora ti sto chiamando



[Ritornello: Nicky Jam]

E anche se spengo il mio cellulare, ti chiamerò, so che sei là fuori (so che sei là fuori)

Su un aereo ti prenderò, non mi interessa il posto, non mi interessa il paese

E anche se spengo il mio cellulare, ti chiamerò, so che sei là fuori (so che sei là fuori)

Su un aereo arriverai lì, non mi interessa il posto, non mi interessa il paese

[Pre-Ritornello: Nicky Jam]

Quando penso a te è quando bevo alcolici

E le pillole tolgono il dolore

Nella mia stanza hai lasciato il tuo odore

E i film dell’orrore sono finiti

Mi hai spento con un estintore

Tu eri il quadro e io il pittore

Ora ti chiamo

[Ritornello: Nicky Jam & Maluma]

E anche se spengo il mio cellulare, ti chiamerò, so che sei là fuori (so che sei là fuori)

Su un aereo ti prenderò, non mi interessa il posto, non mi interessa il paese (non mi interessa il paese)

E anche se spengo il mio cellulare, ti chiamerò, so che sei là fuori (so che sei là fuori)

Su un aereo ti prenderò, non mi interessa il posto, non mi interessa il paese

[Outro: Nicky Jam]

Hai cambiato società?

Mi hai bloccato o non c’è campo?

Hai cambiato compagnia?

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Celular”, diteci nei commenti cosa pensate di questa canzone!