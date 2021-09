Avete amato anche voi il piccolo Kevin interpretato da un giovanissimo e tenero Macaulay Culkin (Io e zio Buck, L’innocenza del diavolo, Zoolander 2)? Avete temuto per lui, per la sua incolumità, temevate, forse, che facesse una brutta fine e che i due ladruncoli che cercavano di entrare nella sua casa potessero farcela? Avete riso per tutto ciò che gli è accaduto, patito insieme ai suoi genitori che lo avevano dimenticato? E, ancora, non vedete l’ora di respirare nuovamente quel clima folle di un film che è stato campione di incassi e che hanno visto un po’ tutti?

Bene, è tornato il momento di riprendere a ridere, segnatevi come data il prossimo 12 novembre perche Mamma ho perso l’aereo sta per tornare, in un reboot in onda su Disney+. Il film, che si intitolerà Home Sweet Home Alone, vedrà finalmente la luce, dopo essere stato sospeso a causa della pandemia da Covid-19.

La lavorazione del nuovo film che racconta le disavventure del piccolo rimasto da solo in casa perché dimenticato dalla famiglia partita per una vacanza, infatti, ha subito diversi ritardi in fase di realizzazione e, anche se non è stata fatta una grossa campagna promozionale rispetto alla sua realizzazione e alla sua uscita, sappiate che il reboot della commedia natalizia con Macaulay Culkin è finalmente in arrivo.

Si discuteva di questa uscita già da un po’ di tempo, ne avevamo parlato qui, e finalmente è giunta la data tanto attesa! Il nuovo film quindi, Home Sweet Home Alone, a quanto pare non conterrà nessun membro del cast originale di Mamma ho perso l’aereo, anche se in molti parlano della presenza di Macaulay Culkin, che dovrebbe apparire in un piccolo cameo.

Protagonista del reboot, invece, sarà il giovane Archie Yates, noto ai più per essere stato il protagonista del film Jojo Rabbit, vincitore di un Premio Oscar e di un Premio BAFTA, entrambi per la miglior sceneggiatura non originale. Il giovane protagonista, inoltre, non si chiamerà più Kevin bensì Max. La regia è stata affidata a Dan Mazer (A prova di matrimonio, Borat, I Give It a Year), conosciuto dai telespettatori soprattutto per Nonno scatenato.

Mamma ho perso l’aereo: confronto tra il film del 1990 e il reboot del 2021

Nel film Mamma ho perso l’aereo, ambientato a Chicago, la famiglia del piccolo Kevin si prepara per un viaggio a Parigi dove trascorrere le vacanze natalizie. La partenza della famiglia, piuttosto numerosa, avviene in maniera molto affrettata e il bambino viene dimenticato a casa. Kevin, sfrontato e vivace, inizialmente appare molto contento della situazione, ha la casa tutta per sè e può fare ciò che vuole! Ben presto, però, il bambino se la dovrà vedere con due ladri entrati in casa pensando che non ci sia nessuno, e dovrà cercare di neutralizzare i furfanti, in attesa del non semplice ritorno dei suoi che non riescono a trovare un aereo per rientrare a casa.

Il film originale, che ha lanciato la carriera dell’attore Macaulay Culkin che allora aveva solo dieci anni, ha incassato in tutto il mondo 476.684.675 milioni di dollari. All’epoca della sua uscita, inoltre, negli Stati Uniti ha dominato incontrastato il botteghino per dodici settimane consecutive.

Per quanto riguarda, invece, la trama di Home Sweet Home Alone ancora si hanno poche notizie, a quanto pare si racconta di una coppia che cerca di rubare un cimelio di famiglia a un bambino. Quindi, al momento, nessun piccolo sarà dimenticato a casa a Natale, a combattere con ladruncoli sprovveduti. Inoltre nel cast ci sono anche gli attori: Rob Delaney (Fast & Furious – Hobbs & Shaw, Bombshell – La voce dello scandalo, Cougar Town), Ellie Kemper (Le amiche della sposa, Sex Tape – Finiti in rete, Unbreakable Kimmy Schmidt), Kenan Thompson (Ducks – Una squadra a tutto ghiaccio, Il mio grasso grosso amico Albert, Clifford – Il grande cane rosso) e Chris Parnell (Decade of Love, The Five-Year Engagement, Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween).

Pare certo, inoltre, che la Disney abbia voluto puntare a un aggiornamento della storia, a una trama, insomma, che sia più in linea con i tempi che corrono, molto diversi da quelli in cui era ambientato Mamma ho perso l’aereo, diretto all’epoca da Chris Columbus (Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, Harry Potter e la pietra filosofale, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini). Del resto il film anche allora, aveva già mostrato qualche difetto, soprattutto nei tre che sono seguiti gli anni successivi, certamente meno riusciti e meno divertenti del primo.