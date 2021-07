Alvaro Soler torna in rotazione radiofonica da oggi con un nuovo singolo, Mañana, una canzone dal ritmo latino che sa come sempre di sole e di mare. Niente di diverso dal solito, ma forse proprio per questo sa un po’ di “casa”.

Dopo il singolo Magia, uscito soltanto qualche mese fa, Alvaro Soler continua a riempire di musica la nostra estate, senza farci mancare il ritmo del suo reggaeton e la voglia di trasmettere allegria e positività. Questa volta, a collaborare con il cantante spagnolo, sono i due artisti colombiani Cali Y El Dandee, che hanno sicuramente dato il loro tocco al brano.

Il significato del testo di Mañana di Alvaro Soler

Il testo della canzone, oltre a trasmettere soltanto vibrazioni positive, racconta di un amore passionale, cocente e ruggente come il sole estivo, una voglia irrefrenabile di sentirsi coinvolti in un rapporto con tutti i sensi, senza però tralasciare la magia e gli aspetti più romantici, come solo Cupido sa fare. Nel titolo, che tradotto vuol dire Domani, rimane forte la promessa di un momento di magia e passione, tutto da sognare e da sperare.

Mañana è così una canzone intensamente travolgente, che entra in testa e ci rimane a lungo, come vuole ogni bel tormentone estivo. Il brano è nato durante il periodo del lockdown ed è pronto ad aprire le porte al nuovo disco del cantante, in arrivo il 9 luglio. Lo stesso giorno uscirà anche il video ufficiale di Mañana che puoi vedere in un breve teaser in cima all’articolo.

A proposito del nuovo album in arrivo, Alvaro Soler ha dichiarato:

Nel 2019 mi sentivo stanco e al contempo immensamente grato per tutte le esperienze che stavo facendo ma avevo bisogno di tempo per fare nuove esperienze. Poi tutto è cambiato. La pandemia ha prolungato quel periodo di pausa che avevo pianificato. Per il nuovo album MAGIA non solo ho scritto più canzoni che mai ma ho avuto anche il tempo per produrlo io. Alcune canzoni sono state scritte alcuni anni fa, altre sono nuove ma per tutte ora è il momento giusto. MAGIA è sicuramente il mio disco più personale e per come lo vedo io il migliore che abbia fatto. Ho potuto aprirmi in un modo completamente differente e mostrarlo. Alvaro Soler

Magia sarà quindi un album che condenserà molto dell’ultimo anno, vissuto nella pandemia, ma avrà con sé anche a voglia e l’ottimismo della ripartenza.

E tu cosa ne pensi di Mañana? Lascia un commento per dire la tua su questo nuovo singolo di Alvaro Soler, ma prima leggi la traduzione del testo qui sotto.

La traduzione del testo di Mañana di Alvaro Soler

Dicono che stai cercando

La tua preda e le luci

Quei piccoli occhi

Mi guardano

Sazia la tua avidità

Con tante carezze

Le tue labbra maledette

Parlano con me

Il tuo corpo fra le mie lenzuola

Ha infuocato il mio letto

Torna, perché ho bisogno di te

Resta qui ancora un po’, un po’

Fino al mattino sento il tuo fuoco

Giuro che mi accendo facilmente con te

Fino al mattino cado tra le tue fiamme

Dammi il tuo fuoco a cui non posso resistere

Voglio ballare così, così attaccato

Per dirti tutto all’orecchio

Perché ti amo

Lasciami un bacio che duri fino a lunedì

Fammi ubriacare con il tuo odore

Ci allontaniamo ma il tempo ci unisce

Perché ci amiamo e questo è la sintesi

Tu sei mia, non più mia

Le dico tutto il giorno che non c’è più

Donne come lei che sembrano stelle

Vestitini quando fa caldo

Le piace bere quando sorge il sole

Cosa non darei per toccare la tua pelle

Cosa non darei per essere la tua crema solare

Fino al mattino sento il tuo fuoco

Giuro che mi accendo facilmente se è per te

Fino al mattino cado nelle tue fiamme

Dammi il tuo fuoco a cui non posso resistere

Voglio ballare così, così

Per dirti tutto all’orecchio

Perché voglio sentirti

Voglio ballare così, così

Per dirti tutto all’orecchio

Perché ti amo mi sono sentito

Resta qui tutta la notte a ballare con me

L’estate è testimone che mi sto innamorando

Quando sono con te

Tutta la notte ballando con te

L’estate è testimone che ti aspettavo

E Cupido lo sa

Fino al mattino sento la tua fiamma

Giuro che mi accendo facilmente se è per te

Fino al mattino cado nelle tue fiamme

Dammi il tuo fuoco a cui non posso resistere

Voglio ballare così, così

Per dirti tutto all’orecchio

Perché voglio sentirti

Voglio ballare così, così

Per dirti tutto all’orecchio

Perché voglio sentirti

Fino al Mattino

Il testo della canzone Mañana

Dicen que buscas

Tu presa y la alumbras

Y esos ojitos

Me miran a mi

Saciar tu avaricia

Con tantas caricias

Tus labios malditos

Me hablan a mi

Tu cuerpo en mis sabanas

Le ha prendido fuego a mi cama

Vuelve que te necesito

Quédate aquí otro poquito poquito poquito

Hasta la mañana siento tu llama

Te juro que yo prendo fácil si es por ti

Hasta la mañana caigo en tu llama

Dame tu fuego que no puedo resistir

Yo quiero bailar así, así pegaditos

Pa’ decirte todo al oído

Porque te quiero senti

Déjame un beso que me dure hasta el lunes

Déjame emborracharme con tu perfume

Nos alejamos pero el tiempo nos une

Que nos queremos en eso se resume

Y Tu eres mia, mia na más

Se lo digo to el día que ya no hay más

Mujeres como ella que parecen estrellas

Poquita ropa cuando hace calor

Le gusta tomar cuando sale el sol

Que no daría por tocar tu piel

Que no daría por ser tu bronceador

Hasta la mañana siento tu llama

Te juro que yo prendo fácil si es por ti

Hasta la mañana caigo en tu llama

Dame tu fuego que no puedo resisti

Yo quiero bailar así, así pegaditos

Pa’ decirte todo al oído

Porque te quiero sentir

Yo quiero bailar así, así pegaditos

Pa’ decirte todo al oído

Porque te quiero senti

Quédate aquí toda la noche bailando conmigo

El verano es testigo que me estoy enamorando

Cuando estoy contigo

Toda la noche bailando contigo

El verano es testigo que yo te estaba esperando

Y lo sabe cupid

Hasta la mañana siento tu llama

Te juro que yo prendo fácil si es por ti

Hasta la mañana caigo en tu llama

Dame tu fuego que no puedo resistir

Yo quiero bailar así, así pegaditos

Pa’ decirte todo al oído

Porque te quiero sentir

Yo quiero bailar así, así pegaditos

Pa’ decirte todo al oído

Porque te quiero sentir

Hasta la mañana