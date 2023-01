Finalmente ci siamo: il nuovissimo album dei Maneskin, intitolato “Rush!“, è stato rilasciato dopo tanta attesa in data odierna, 20 gennaio 2023.

Si tratta di un’opera in grande, che contiene un totale di 17 brani (tra cui i famosissimi “Supermodel“, “The loneliest” e “Gossip“) in cui il rock e il pop si fondono perfettamente, per dare vita a quello che forse più di tutti è un vero e proprio “diario” della carriera della band fino a questo momento.

Il titolo del resto, in questo senso, fa riflettere: tradotto in italiano, “Rush” vuol dire “fretta”, ma viene generalmente utilizzato in molteplici ambiti anche per indicare una brusca accelerazione: non c’è dunque modo migliore per descrivere il percorso dei Maneskin, i quali, dopo la partecipazione a quel lontano XFactor del 2017, che li ha peraltro visti arrivare secondi, non hanno fatto altro che diventare sempre più famosi, in Italia e nel resto del mondo.

Quindi sì, abbiamo capito che “Rush!” è uscito oggi e tutte quelle belle cose lì, ma non dilunghiamoci oltre: come avrete letto dal titolo dell’articolo, siamo infatti qui per concentrarci in particolare su un nuovo singolo dei Maneskin, che appartiene proprio al sopracitato album (ecco quindi il motivo di tutto lo spiegone iniziale…): stiamo parlando di “Baby said“, una canzone ritmata che richiama il sound tipico delle canzoni degli anni Ottanta-Novanta e che ha un testo… non proprio family friendly.

Significato di “Baby said”

“Baby said” è un brano in pieno stile Maneskin: irriverente e passionale, come loro ci hanno dimostrato più volte di essere.

Al centro di esso vi è un tentativo di conversazione portato a quanto sembra a voler conoscere l’individuo a cui le tante domande sono rivolte, in merito alla sua vita, al suo modo di agire e al suo suo passato. Tuttavia la persona in questione non appare molto desiderosa di rispondere, e sposta ogni traccia di dialogo su un piano meramente sessuale.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Cosa ne pensi della religione?

Sei vicino a tua madre?

Raccontami della tua vacanza da sogno

E tutti i tuoi ex amanti

Dimmi ora, cos’è quello sguardo sul tuo viso?

Mi mette la mano sulle labbra

Implorando: “Per favore, metti fine a questa conversazione”

[Ritornello]

Baby disse: “Quando parli muoio

Chiudi la bocca, dammi la testa”

Uh-uh, uh, uh, so che lo vuoi davvero

Baby disse: “Fammi assaggiare la tua silhouette

Puoi parlare tra le mie gambe”

Uh-uh, uh, uh, so che lo vuoi davvero

[Verso 2]

Dimmi qual è il tuo colore preferito?

E tutte le tue ambizioni

Non ho paura che tu sia volgare

Ma perché sei così vizioso?

Dimmi ora, cos’è quello sguardo sul tuo viso?

Mi mette la mano sulle labbra

Implorando: “Per favore, metti fine a questa conversazione”

[Ritornello]

Baby disse: “Quando parli muoio

Chiudi la bocca, dammi la testa”

Uh-uh, uh, uh, so che lo vuoi davvero

Baby disse: “Fammi assaggiare la tua silhouette

Puoi parlare tra le mie gambe”

Uh-uh, uh, uh, so che lo vuoi davvero

[Ponte]

Stavo correndo e correndo e correndo e correndo e correndo dietro di te

Stavo correndo e correndo e correndo e correndo e correndo dietro di te

Piangevo e amavo mentre tu arrivavi e ululavi alla luna

Sì, stavi correndo e correndo e scappando da questa conversazione

[Ritornello]

Baby disse: “Quando parli muoio

Chiudi la bocca, dammi la testa”

Uh-uh, uh, uh, so che lo vuoi davvero

Baby disse: “Fammi assaggiare la tua silhouette

Puoi parlare tra le mie gambe”

[Outro]

Vorrei che non lo facesse, ma baby ha detto

Vorrei che non lo facesse, ma baby ha detto

Vorrei che non lo facesse, ma baby ha detto

Vorrei che non lo facesse, ma baby ha detto.

