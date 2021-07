La musica dei Maneskin sta facendo impazzire il mondo! Soltanto poche settimane fa, il record è stato raggiunto dalla loro canzone Beggin‘, non un brano originale, ma una cover dove però l’interpretazione di Damiano e degli altri membri della band è predominante.

Sarà forse per quell’inizio cantato senza musica, con la voce rauca, seppur giovane, del rocker, o sarà per l’accompagnamento decisamente vincente… Beggin‘ è la canzone più amata dei Maneskin, ancor più di Zitti e Buoni e I Wanna Be Your Slave, che già di loro hanno avuto un successo mondiale.

Ma proviamo a conoscere qualcosa in più su Beggin‘, sulla sua storia e sul significato del testo.

La storia di Beggin’, cover dei Maneskin

Ovviamente Beggin’ non è una canzone scritta e ideata dai Maneskin, ma è una cover di un brano nato del 1967, della band statunitense The Four Seasons. La canzone, nonostante il segno decisivo lasciato nel mondo della musica di quel tempo, non ebbe il successo sperato.

Ben più famosa, infatti, fu una cover di Beggin’ fatta nel 2007 dai norvegesi Madcon, che ebbe grande risalto in tutta Europa. Ed è infatti da questa cover che i Maneskin hanno preso spunto per fare a loro volta una cover, prima suonata ad X Factor, e ora diventata un vero successo mondiale!

L’arrangiamento dei Maneskin è di sicuro più di matrice rock, genere del quale Damiano, Victoria, Ethan e Thoman si fanno novelli paladini, e che li ha portati a vincere prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest e successivamente a scalare le vette delle classifiche in tutto il mondo.

Ma qual è il significato del testo di Beggin’?

Il testo, scritto da Bob Gaudio e Peggy Farina per i The Four Seasons, è una vera e propria preghiera d’amore, una supplica cantata alla persona amata per ricevere un gesto, una mano, un segnale di intesa.

La struggente supplica spiega anche come la vita senza l’amore sia come un guscio freddo e vuoto, e che nulla può essere più importante del sentimento amoroso.

Di sicuro la voce di Damiano sta facendo impazzire tutte e tutti i fan, per la sua carica sensuale che, insieme alle parole del testo, diventa del tutto irresistibile.

E tu cosa pensi di Beggin’ dei Maneskin? Anche tu l’ascolti in continuazione? Lascia un commento per farcelo sapere, ma prima leggi la traduzione del testo che trovi qui sotto.

La traduzione di Beggin’

Stendi la tua mano amorevole, baby

Perché sto implorando

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole baby

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

Cavalcando in alto, quando ero re

Ho giocato duro e veloce, perché avevo tutto

Me ne sono andato, ma poi mi hai avvertito

Ma era facile venire e facile andare via

E sarebbe finita

Quindi, ogni volta che ho bisogno di te, lasciami andare

Yeah, ogni volta che ti do da mangiare, capisci? No

Ogni volta che ti vedo, fammi sapere

Ma ho piantato quel seme, lasciami crescere

Sono in ginocchio mentre sto implorando

Perché non voglio perderti

Ehi sì, ratatata

Sto implorando, implorando te

E stendi la tua mano amorevole baby

Sto implorando, implorando te

E stendi la tua mano amorevole tesoro

ho bisogno che tu capisca

Ho provato così tanto ad essere il tuo uomo

Il tipo di uomo che vuoi alla fine

Solo allora potrò ricominciare a vivere

Un guscio vuoto

ero solito

L’ombra della mia vita

era appesa su di me

Un uomo distrutto

Ma non lo so

Non sopporterò nemmeno la danza del diavolo

Per vincere la mia anima

Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo inseguendo?

E loro, perché il seminterrato?

Perché abbiamo una buona merda, non abbracciarla?

Perché senti bisogno di sostituirmi?

Tu su una pista dal bene

Voglio dipingere le immagini in ogni modo possibile, reagire

Come il cuore in un cestino dove dovresti

L’hai dato via, l’hai avuto fino a quando non l’hai ripreso

Ma continuo a camminare

Continua a scuotere l’alba

Continua ad andare avanti

Ora il campo è tuo

Continua a navigare nelle sale

Perché non voglio vivere in una casa distrutta

ragazza sto implorando

Mhh yeah

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole baby

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

sto combattendo duramente

Per tenere il mio

Non posso farcela da sola

sto resistendo

non posso tornare indietro

Sono solo un truffatore che sta per svanire nel nero

Sto implorando, implorando te

Stendi la tua mano amorevole baby

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole baby

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole baby

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole