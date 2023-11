I Maneskin sono sempre più sulla cresta dell’onda. Il gruppo pop rock di Roma è nato nel 2016 ed è composto da Damiano David, Victoria De Angelis (definita da John Taylor dei Duran Duran come la migliore bassista del mondo), Ethan Torchio e Thomas Raggi.

La band sta vivendo un periodo di successi a livello mondiale. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano Zitti e Buoni ed il successivo trionfo all’Eurovision Song Contest è iniziata la loro ascesa che ha permesso loro di essere conosciuti proprio ovunque: record su record, successi mondiali e collaborazioni importanti. In poco tempo, infatti, sono diventate una delle band più amate a livello internazionale. Protagonisti di brani come Beggin’, I Wanna Be Your Slave, Gossip, The Loneliest fino a Torna a casa e La paura del buio per citarne alcuni sono inarrestabili ed ora sono i protagonisti di un nuovo progetto.

I Maneskin in Gucci

Adesso che manca sempre meno all’uscita di Rush!, il loro nuovo album atteso con ansia da tutti i fan, hanno anticipato questo evento collaborando con Dolly Parton. L’artista statunitense, infatti, ha pubblicato lo scorso 17 novembre un nuovo disco, dal titolo Rockstar, che, in modo indiretto, vede prendere parte anche i Maneskin che hanno inciso una canzone che non fa parte del disco, ma che è disponibile in versione download. Insieme alla grande cantautrice americana, infatti, hanno reinterpretato la canzone Jolene che ha avuto un grandissimo successo quando è stata pubblicata nel 1973, ovvero 50 anni fa, e che faceva parte dell’omonimo album. Jolene è diventata uno dei capisaldi della musica di Dolly Parton. È sufficiente pensare che Rolling Stone l’ha inserita al 217esimo posto tra le 500 canzoni migliori di sempre in tutto il mondo.

Protagoniste sono una ragazza molto bella di nome Jolene ed una donna che pensa che quest’ultima sia pronta a rubarle il marito. Il brano si rifà ad una storia vera perché Dolly Parton ha rivelato che è stato ispirato da una giovane e bella impiegata di banca che flirtava con suo marito. Non è la prima volta che un brano iconico come Jolene diventa una cover: in passato, infatti, anche Miley Cyrus, The White Stripes e Olivia Newton John hanno inciso la loro versione. Ed ora tocca ai Maneskin. Questa notizia è stata resa pubblica proprio da Dolly Parton che ha pubblicato sui suoi social network un video del dietro le quinte in compagnia del gruppo di Roma. Che dire, i Maneskin hanno raggiunto l’ennesimo traguardo.

E tu sei un fan dei Maneskin? Hai già avuto modo di ascoltare la loro versione di Jolene con Dolly Parton? Ti aspettiamo nei commenti!