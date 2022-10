I Maneskin sono un gruppo musicale rock che si è formato a Roma nel 2016 e che è composto da Damiano David (la voce), Victoria De Angelis (al basso), Ethan Torchio (alla batteria) e Thomas Raggi (alla chitarra).

Il gruppo ha raggiunto la fame nel 2017 dopo il secondo posto conquistato a X Factor, ma il vero successo è arrivato nel 2021 con la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni che li ha portati anche alla vittoria dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam. E se prima erano famosi solo nel nostro paese, da quel momento hanno conquistato il mondo intero e tutte le classifiche internazionali. Voce di brani come Torna a casa, I wanna be your slave, Morirò da re, Vent’anni fino ai recenti singoli Mammamia e Supermodel per citarne alcuni sono molto amati non solo per il loro talento, ma anche per il loro non avere peli sulla lingua ed essere sempre pronti a battersi per gli argomenti più in voga. Ed i Maneskin continuano ad ottenere un ottimo riscontro e ad essere inarrestabili anche grazie al loro ultimo singolo dal titolo The Loneliest che è uscito lo scorso venerdì 7 ottobre.

Il gruppo dei Maneskin

Nel giro di un giorno, infatti, The Loneliest è stata la nuova canzone più ascoltata al mondo ed è entrata nella posizione 53 della classifica Top Songs Global di Spotify. Inoltre è già presente nella classifica di oltre 28 paesi arrivando anche ad essere inserita nella top 5 dei singoli più scaricati in Italia su Itunes ed anche il video ufficiale su Youtube ha quasi raggiunto le 3 milioni di visualizzazioni in poco tempo. Il brano è già amato e cantato da tutti, ma d’altronde c’erano tutti i presupposti poiché fosse l’ennesimo successo: già quando lo scorso giovedì lo hanno suonato live all’Underworld di Camden, a nord di Londra, il pubblico è esploso di gioia. Nel frattempo, i Maneskin sono pronti per il loro Loud Kids Tour a partire dal 31 ottobre negli Stati Uniti per poi arrivare in Italia a febbraio 2023 ed in giro per l’Europa successivamente.

