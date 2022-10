I Maneskin ci hanno dimostrato che se ti impegni tutto è possibile. Grazie al loro talento, nel giro di pochi anni, sono diventati molto amati in Italia e dal 2021 in tutto il mondo grazie alla vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni.

E proprio in tutto il mondo continuano a scalare le classifiche, a fare concerti sold out ed a raggiungere un record dietro l’altro. L’ultimo record è arrivato proprio grazie a The Loneliest, il loro recente singolo uscito lo scorso 7 ottobre e che, nel giro di un giorno, è diventata la nuova canzone più ascoltata al mondo entrando nella posizione 53 della classifica Top Songs Global di Spotify. Tuttavia, però, non è sempre oro quello che luccica e se da una parte è vero che i giovani ragazzi stanno vivendo un sogno, dall’altra è anche vero che spesso gli ostacoli o le paure tornano ad essere protagonisti. Ed è proprio quello che è successo durante la realizzazione del video di The Loneliest, video che è stato pubblicato ieri e che ha raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni su Youtube. Si tratta di un video dark dove i protagonisti sono i temporali, i collassi, i funerali e gli annegamenti e sono state proprio queste situazione estreme ad aver messo in pericolo Damiano David, il frontman del gruppo che, durante una diretta Youtube dove i Maneskin rispondevano a varie domande, ha parlato proprio di questo:

“Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi ed ho pensato che sarei morto sul serio”.

Ovviamente il tutto è sempre avvenuto nella più totale sicurezza, ma la sensazione provata da Damiano è stata questa e soprattutto si tratta di una sensazione non nuova per il cantante. Lui stesso, infatti, ha rivelato di aver provato questa sensazione anche altre volte soprattutto quando era più piccolo poiché era un bambino molto attivo ed ha ammesso che il padre l’ha salvato almeno un paio di volte. Nel video di The Loneliest troviamo la band ad un funerale mentre il prete recita la consueta omelia fino all’arrivo di un improvviso temporale. Inizia quindi la crisi di Damiano che alterna flashback di lui che annega ed il suo corpo accasciato mentre “vomita” un fogliettino di carta dove c’è scritto il tempo della canzone prima di prendere il posto del prete e leggerlo.

