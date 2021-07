Il grande successo mondiale dei Maneskin continua a crescere e sembra non volersi più fermare. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni, anche altre canzoni della band capitanata da Damiano hanno conquistato i cuori degli ascoltatori, e tra queste ha un posto speciale I Wanna Be Your Slave.

Da oggi, la canzone che è al momento in posizione #11 della Top 50 Global Chart di Spotify, ha anche un video ufficiale, che vi farà uscire gli occhi dalle orbite. Sensualità, baci infuocati, corpi in movimento e musica, tutti gli ingredienti di ogni rock band che si rispetti.

Il significato di I Wanna Be Your Slave e il video ufficiale

Nel testo di I Wanna Be Your Slave si parla di rapporto di coppia, e in particolar modo di piacere e sessualità. Si parla di giochi di ruolo, che vede lui ora nei panni dello schiavo, ora in quelli del padrone, in un alternarsi di emozioni volte soltanto a darsi piacere reciproco e a consolidare la forza della coppia.

Seguendo questa tematica sensuale e sessuale, anche il video ufficiale di I Wanna Be Your Slave non manca di immagini piccanti e allusioni sessuali, che hanno conquistato subito i fan. Così come il bacio tra il cantante Damiano e il batterista Ethan, che giocano con la bocca passandosi un chewingum.

Da lasciare senza fiato anche Victoria, che per l’occasione non manca di indossare abitini striminziti di pelle e di muoversi seducente e peccaminosa insieme ai suoi compagni di band.

Una canzone che ha conquistato e sta conquistando tutto il mondo, diventando disco di Platino non solo in Italia, ma anche in Finlandia, Polonia, Russia, e disco d’Oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia. Un successo senza precedenti per una band italiana, che sta riportando in vetta alle classifiche il genere pop rock.

La traduzione di I Wanna Be Your Slave

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo padrone

Voglio farti battere il cuore

Correre come sulle montagne russe

Voglio essere un bravo ragazzo

Voglio essere un gangster

Perché tu puoi essere la bellezza

E io potrei essere il mostro

Ti amo da stamattina

Non solo per l’estetica

Voglio toccare il tuo corpo

Così f*** elettrico

So che hai paura di me

Hai detto che sono troppo eccentrico

Sto piangendo tutte le mie lacrime

E questo è f*** patetico

Voglio farti venire fame

Allora voglio nutrirti

Voglio dipingere la tua faccia

Come se fossi la mia Monna Lisa

Voglio essere un campione

Voglio essere un perdente

Sarò anche un clown

Perché voglio solo divertirti

Voglio essere il tuo giocattolo sessuale

Voglio essere il tuo insegnante

Voglio essere il tuo peccato

Voglio essere un predicatore

Voglio farti amare da me

Allora voglio lasciarti

Perché baby sono il tuo Davide

E tu sei il mio Golia

Perché io sono il diavolo

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un avvocato

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un assassino

Chi sta cercando la redenzione

Sono un fottuto mostro

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un cattivo ragazzo

Chi sta cercando la redenzione

E io sono una ragazza bionda

Chi sta cercando la redenzione

Sono un mostro che

Sta cercando la redenzione

Sono un fottuto mostro

Chi sta cercando la redenzione

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo padrone

Voglio farti battere il cuore

Correre come sulle montagne russe

Voglio essere un bravo ragazzo

Voglio essere un gangster

Perché tu puoi essere la bellezza

E io potrei essere il mostro

Voglio farti calmare

Voglio renderti nervoso

Voglio liberarti

Ma sono troppo fottutamente geloso

Voglio tirare i tuoi fili

Come se fossi la mia telecaster

E se vuoi usarmi potrei essere il tuo burattino

Perché io sono il diavolo

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un avvocato

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un assassino

Chi sta cercando la redenzione

Sono un fottuto mostro

Chi sta cercando la redenzione

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo padrone