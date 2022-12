Momenti belli per i fan dei Måneskin: la band romana ha infatti annunciato, oggi venerdì 16 dicembre 2022, di avere ormai pronto il suo nuovo disco intitolato “Rush!“, la cui uscita è prevista per l’imminente mese di gennaio.

Sarà formato da un totale di 17 tracce, e conterrà brani già ascoltati quali “Supermodel” e “The loneliest” e altri totalmente nuovi, come “Gossip“, nato dalla collaborazione con Tom Morello (famoso chitarrista dei “Rage Against The Machine“), e “La fine“, la canzone di cui parleremo nel qui presente articolo.

Significato de “La fine” dei Måneskin

“La fine” è un brano ritmato, in pieno stile Måneskin, con un testo profondo e riflessivo: parla infatti dell’importanza di non lasciarsi soffocare dal giudizio spesso fallace della massa, di distinguersi dal branco di individui tutti uguali che sembra dettar legge in ogni angolo di mondo, e di restare sempre fedeli a se stessi anche quando nessuno crede in noi (“Quando ritroveranno il corpo del mio reato, si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato. Però io invece non mi fermo, continuo, voglio vivere correndo sopra un filo.”)

Testo della canzone

[Verso 1]

Mi sveglio ed è passato un anno

Ed io che sono ancora stanco

Con la valigia sotto braccio

Non so nemmeno dove vado

E vago come se fossi un pazzo

Porto ancora le mie manette

Ho girato il mondo, ho visto gente

No, non è come lo immaginavo

Io ho schiacciato bene la testa nel fango

Ho mangiato male per restare in vita

Ho sentito gente chiamarmi bastardo

E ancora corro cercando l’uscita

Ma l’unico modo è staccarsi dal branco

Scavare finché non senti le dita

Se tutti quanti ora ti stanno amando

Sappi che non è l’inizio, è la fine

[Ritornello]

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restarе a marcire

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anchе la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

[Verso 2]

Hai idea di come ci si sente?

Avere il mondo fra le mani

Come contasse veramente

Come se fossimo speciali

E invece ci rimane niente

Un pugno di mosche tra le mani

Nemmeno tutto l’oro al mondo

Potrà comprare ciò che lasci

Mi hanno trattato come un santo, poi giudicato

Guardato male come fossi pregiudicato

Quando ritroveranno il corpo del mio reato

Si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato

Però io invece non mi fermo, continuo

Voglio vivere correndo sopra un filo

Il giorno che non avrò più un motivo

Saprò che non è l’inizio, è la fine

[Ritornello]

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

[Ponte]

Cercavo soltanto un pretesto per dire questo

Per smettere di andare dove tira il vento

Trovare luce prima che tutto sia spento

E se non mi amerà nessuno sarà lo stesso

Cercavo soltanto un pretesto per dire questo

Per smettere di andare dove tira il vento

Trovare luce prima che tutto sia spento

E se non mi amerà nessuno sarà lo stesso

[Ritornello]

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire.

–

Avete ascoltato questa canzone? Diteci la vostra opinione qui sotto nei commenti!