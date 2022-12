I Maneskin sono un gruppo musicale rock che si è formato a Roma nel 2016 e che è composto da Damiano David (la voce), Victoria De Angelis (al basso), Ethan Torchio (alla batteria) e Thomas Raggi (alla chitarra).

Il gruppo ha raggiunto la fame nel 2017 dopo il secondo posto conquistato a X Factor, ma il vero successo è arrivato nel 2021 con la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni che li ha portati anche alla vittoria dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam. E se prima erano famosi solo nel nostro paese, da quel momento hanno conquistato il mondo intero e tutte le classifiche internazionali. Voce di brani come Torna a casa, I wanna be your slave, Morirò da re, Vent’anni fino ai recenti singoli Mammamia, The Loneliest e Supermodel. Certo, lo scorso mese si pensava che i Pinguini Tattici Nucleari fossero pronti a prnedere il loro posto dopo che si erano aggiudicati un premio prestigioso come il Best Italian Act agli Mtv Ema 2022 a Dusseldorf battendo la concorrenza diretta dei Maneskin, di Ariete, di Elodie e di Blanco, ma in realtà il gruppo di Roma ci ha abituati al fatto che sono inarrestabili e che hanno sempre nuove idee e sono sempre pronti a cavalcare l’onda del successo che li ha portati ad essere amati ovunque.

I Maneskin in Gucci

L’anno sta ormai giungendo al termine ed è il momento di tirare le somme: senza dubbio è stato un 2022 pieno di successo per i Maneskin che però vogliono ancora di più ed hanno intenzione di iniziare il nuovo anno con il botto, come si suol dire. Il prossimo 13 gennaio, infatti, è atteso il loro nuovo singolo dal titolo Gossip che anticipa di una settimana l’uscita di Rush! il loro terzo album in studio che è atteso per il 20 gennaio. Ogni loro brano è un successo di questo ne siamo tutti consapevoli, ma questa volta lo sarà ancora di più perché ha tutte le carte in regola per diventare un vero tormentone a livello mondiale in quanto i Maneskin potranno contare su una collaborazione molto importante. La band, infatti, è pronta per collaborare con Tom Morello, il celebre chitarrista dei Rage Against The Machine, come loro stessi hanno annunciato sui loro profili social tramite una foto che li ritrae tutti insieme. Questo ci dà l’ennesima conferma che i Maneskin ormai hanno conquistato il rock a livello mondiale. Cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo singolo Gossip? Sicuramente delle sonorità speciali. La curiosità è molta ed i fan non vedono l’ora di vedere il risultato che verrà fuori dall’incontro dei suoni di due generazioni rock.

