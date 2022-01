L’anno che si è concluso da poco possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che è stato l’anno dei Maneskin. Una band già molto amata dai loro fan, ma che nel 2021 è riuscita a trovare la consacrazione non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni, sono riusciti a trionfare anche all’Eurovision Song Contest di Rotterdam portando la vittoria all’Italia e scatenando le accuse dei rivali francesi, ma diventando molto amati ovunque.

È sufficiente pensare che su Spotify sono riusciti a battere il record che detenevano i Beatles e proprio sulla piattaforma musicale di streaming hanno conquistato la top 200 in ben 33 paesi. D’altronde il New York Times non ha mai avuto dubbi ed ha puntato su di loro affermando che era una band in grado di conquistare il mondo. E così Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno fatto riuscendo anche ad aprire il concerto dei Rolling Stone. Se il 2021 è stato un anno magico, anche il 2022 non sarà da meno ed inizia con una notizia che ha dell’incredibile. I Maneskin, infatti, prenderanno parte al Coachella Valley Music and Arts Festival.

I membri dei Maneskin

Come sappiamo, il famoso festival non è andato in scena per due anni a causa del Covid, ma quest’anno è pronto a tornare protagonista e ad ospitare gli artisti più importanti a livello internazionale. Tra di loro troveremo, appunto, anche i Maneskin che, emozionati, hanno scritto sui loro social network:

“Siamo contenti e non vediamo l’ora di esibirci due volte su quel palco”.

Ebbene si, la band di Roma salirà sul palco del Coachella Festival per ben due volte. Il Festival andrà in onda all’Empire Polo Grounds di Indio, in California, dal 15 al 24 aprile ed i Maneskin si esibiranno il 17 ed il 24 aprile. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento musicale che li vedrà calcare lo stesso palcoscenico che, nel giro di pochi giorni, calcheranno anche Harry Styles, Billie Eilish, Stromae, Mika e Kanye West. Inutile dirlo, i fan del gruppo musicale non vedono l’ora che sia aprile per assistere all’esibizione dei Maneskin e vederli consacrati, ancora una volta, a livello mondiale.

E tu sei un fan dei Maneskin? Ti aspettavi la loro partecipazione al Coachella Festival? Ti aspettiamo nei commenti!