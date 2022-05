La prestanza musicale di una della band più famose degli ultimi tempi, in Italia e nel mondo, non accenna a fermarsi, e neanche a scemare: è infatti uscito ieri, 13 maggio, il nuovo accattivante singolo dei Maneskin, rock band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi: si chiama “Supermodel“, ed è il primo brano ufficiale tratto dal nuovo album cui i Maneskin stanno lavorando in questo periodo, “Mamma mia“, di futura pubblicazione.

La canzone è stata scritta dai Maneskin stessi in collaborazione con un nome molto noto del panorama musicale: Max Martin, autore e produttore svedese che ha lanciato brani altrettanto famosi e sempiterni quali, per fare solo alcuni esempi, “Baby one more time” di Britney Spears, “Roar” di Katy Perry e “Blinding lights” di The Weekend.

L’incontro tra i Maneskin e Martin è avvenuto durante un tour della band a Los Angeles, ed è nata subito affinità, tanto che, come sostenuto in un’intervista per Variety da Damiano David, leader del gruppo:

“Abbiamo fatto più o meno metà disco con Martin; dieci canzoni, ma non tutto. Questo è stato innanzitutto un modo per imparare cose nuove, lui fa questo mestiere da trent’anni ed ha lavorato a tante cose forti, è stato grande. Quando scrivi con lui hai il 100% di possibilità che il pezzo sia forte”.

Significato della canzone

Come si può intuire dal titolo, “Supermodel” è una canzone che, parola dopo parola, espone un ritratto sardonico di una supermodella anni ’90, regina indiscussa della notorietà e di party sfrenati, dedita all’uso di cocaina e fedele ad una drag queen di nome Virgin Mary. Per quanto ci si possa innamorare di lei e della sua bellezza accecante, però, lei non ricambierà mai i sentimenti del suo sfortunato ammiratore, perchè è dedita unicamente a se stessa e ai propri vizi: è dunque un amore tossico, quello in cui ci va a incastrare, che non porta a nulla di buono se non all’autodistruzione.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Da sola alle feste in una silhouette mortale

Adora la cocaina, ma la cocaina non la ricambia

Quando è arrabbiata parla con Maury e fa respiri profondi

È una top model degli anni ’90, uh-uh-uh

Ai tempi del liceo, quando era una brava cristiana

La conoscevo, ma ha una nuova migliore amica

Una drag queen di nome The Virgin Mary a cui si confessa

È una top model degli anni ’90

[Pre-ritornello]

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla, accettalo,

Non ti amerà mai più dei soldi e delle sigarette

Ogni notte è un crepacuore

[Ritornello]

Ehi, non pensarci, ehi, lascia perdere

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll (Ehi)

Assapora ogni momento finché non deve andare

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll

[Verso 2]

Da sola alle feste, lavora 24 ore su 24

Quando non stai guardando, ti sta rubando il Basquiat

Pantaloni a vita bassa su OnlyFans, lo pagherò io

È una top model degli anni ’90

[Pre-ritornello]

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla, accettalo

Non ti amerà mai, assomigli un po’ a suo padre

Ogni notte è un crepacuore

[Ritornello]

Ehi, non pensarci, ehi, lascia perdere

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll (Ehi)

Assapora ogni momento finché non deve andare

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll

[Outro]

Eh, eh-uh

È una top model degli anni ’90, uh-uh-uh

È una top model degli anni ’90, uh-uh-uh

Va bene

–

