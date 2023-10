Victoria De Angelis è una musicista di Roma classe 2000. Davvero molto giovane, ma nonostante questo ha alle spalle già una carriera degna di nota che l’ha portata ad essere un nome conosciuto a livello nazionale ed internazionale.

Ebbene si perché magari il suo nome non vi dirà molto, ma si tratta della bassista dei Maneskin e dell’unico elemento femminile presente nella rock band nata a Roma nel 2016. Una ragazza da sempre sopra le righe che non ha mai paura di dire ciò che pensa o di fare ciò che preferisce ed è proprio questo uno dei motivi per cui piace: il suo essere sempre eccentrica, ma poi ovviamente non passano in secondo piano la sua bellezza ed il suo talento. Un talento che non può passare inosservato e di cui si sono resi conto anche i Duran Duran con cui i Maneskin hanno di recente collaborato. John Taylor, il fondatore del gruppo, infatti, ha definito Victoria De Angelis come la migliore e la più importante bassista in circolazione in tutto il mondo.

I Maneskin in Gucci

Viene definita una bassista elettrica e con grinta. E John Taylor lo ha affermato durante la presentazione del prossimo album del gruppo inglese dal titolo Danse Macsbre, a tema Halloween, che è atteso a giorni, precisamente il 27 ottobre. E nell’album in arrivo, appunto, ci sarà la collaborazione con Victoria De Angelis che suonerà in una rivisitazione di Psycho Killer, uno dei singoli iconici in tutto il mondo dei Talking Heads. I Maneskin sono sempre più sulla cresta dell’onda, non solo come band, ma anche singolarmente. È sufficiente pensare al cantante Damiano David che, da sempre, è il punto principale della band, ma che comunque ha intrapreso anche una strada indipendente che lo ha portato ad essere protagonista dell’ultimo video di Mil Veces, ultimo singolo di Anitta, popstar brasiliana. Tra i membri dei Maneskin è nata una grande amicizia ed i membri del gruppo sono sempre più affiatati, infatti Damiano ha ricondiviso il video dei Duran Duran per fare i complimenti e definirsi orgoglioso della sua amica Victoria.

