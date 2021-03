Da quando i Maneskin si sono fatti conoscere al grande pubblico con la partecipazione a X Factor, non hanno mai smesso di stupire e far parlare di sé con le loro esibizioni seducenti e grintose. Ma con la loro canzone Zitti e Buoni a Sanremo 2021 si sono davvero superati: tra accuse di plagio, look trasgressivi e tweet sfrontati non si sono fatti mancare nulla.

L’accusa di plagio a Zitti e buoni

La prima polemica scatenata dall’esibizione dei Maneskin non è di quelle che solitamente sono gradite ai rocker. Zitti e buoni è stata infatti accusata di plagio, perché ritenuta troppo simile ad un brano del 2015, F.D.T. degli Anthony Laszlo. Tuttavia, dopo diverse ore di infiammate discussioni, è arrivata la smentita, sia della Sony Music (etichetta dei Maneskin), che dei periti del festival di Sanremo.

Entrambe le perizie tecniche hanno archiviato la questione, stabilendo che non esiste nessun plagio a nessun livello strutturale del brano.

Oltre a questo, avevano fatto discutere i tweet del gruppo, che si rivolgevano a Fiorello e al festival in generale con toni abbastanza irriverenti. Se tutti inizialmente hanno pensato ad un attacco hacker, il mistero è poi stato risolto: i Maneskin hanno infatti affidato a Dio – influencer dietro a tante pagine social di successo – la gestione del loro profilo per i giorni del festival.

L’esibizione dei Maneskin a Sanremo 2021

I Maneskin hanno sfoggiato un look glam rock per la prima esibizione a Sanremo 2021.

Oltre che per il loro brano Zitti e buoni, i Maneskin hanno colpito anche per il loro look, che come sempre è spiccato sopra quello degli altri concorrenti (insieme a quello – neanche a dirlo – di Achille Lauro). Il gruppo ha infatti scelto un look stile anni ’70, con pantaloni a zampa e make-up importante, con tessuti tutti sui toni del blu e del nero.

Damiano in particolare ha scelto una jumpsuit con uno scollo a V profondo, che omaggiava lo stile glam rock più raffinato, esaltato da un rossetto nero.

Qual è il significato di Zitti e buoni

Anche se il titolo sembra dire il contrario, il testo dei Maneskin è pura energia, un invito alla ribellione, a reagire ai rifiuti e a considerare la propria diversità come un pregio invece che come un difetto o qualcosa di cui vergognarsi.

Nella canzone portata dai Maneskin a Sanremo 2021 infatti la diversità viene considerata un valore, come qualcosa che ci distingue in maniera positiva dalla massa.

Con questo brano, il gruppo guidato da Damiano, si allontana ulteriormente dal pop per abbracciare completamente sonorità rock, con la potenza delle chitarre elittriche che caratterizza accompagna tutto il pezzo.

Ecco il testo di Zitti e buoni dei Maneskin

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra’ di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Lo con la siga’ camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i co*lioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro