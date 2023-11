Marcella Bella è una cantante di Catania classe 1952. Nel corso degli anni è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare grazie al suo talento ed alle sue canzoni che, anche a distanza di anni, riescono a regalare emozioni.

Voce di brani come Io domani, Nessuno Mai, L’ultima poesia, Montagne Verdi, Dopo la tempesta fino a Nell’aria e Canto Straniero per citarne alcuni. Ed oggi Marcella Bella è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Tacchi a Spillo che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano fa parte di Etnea, il suo nuovo album di inediti che arriva a sei anni di distanza da Metà Amore Metà Dolore, suo ultimo album in studio.

La cantante Marcella Bella

Il significato di Tacchi a Spillo

Tacchi a Spillo, il nuovo singolo di Marcella Bella, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica della cantautrice. Il brano si fonda su una metafora ovvero come i tacchi alti rappresentino una metafora della vita stessa con le sue fragilità, la sua forza, ma anche la determinazione necessaria per affrontare le sfide e rialzarsi, poi, dopo ogni caduta. Il tutto sempre con eleganza. Inizialmente i tacchi a spillo potrebbero essere visti come un paio di scarpe scomode, ma in realà per molte persone essi vogliono simboleggiare l’emancipazione e la libertà delle donne.

Nel frattempo, Marcella Bella è pronta per presentare il suo nuovo lavoro al suo pubblico. Il primo appuntamento è per fine mese, il 30 novembre, alla Feltrinelli di Milano per poi passare alla Feltrinelli di Palermo il 4 dicembre ed infine alla Feltrinelli di Catania il 5 dicembre.

E tu sei un fan di Marcella Bella? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Tacchi a spillo? Ti aspettiamo nei commenti!