In rotazione radiofonica da oggi il nuovo singolo di Marco Carta dal titolo Mala Suerte, una canzone dal ritmo tipicamente estivo, con il suo reggaeton allegrotto, ma allo stesso tempo un testo che nasconde una nota di nostalgia.

Mala Suerte arriva dopo diversi mesi dall’ultima uscita di Marco Carta, Domeniche da Ikea, presentata a novembre 2020, e apre le porte al nuovo disco che arriverà entro l’autunno di quest’anno.

Il significato del testo di Mala Suerte

Siamo quasi in estate, e il ritmo da spiaggia non può mancare, nemmeno per Marco Carta… anche se non è ben chiaro perché usare un ritmo allegro per parlare di qualcosa di, se non triste, almeno amaro.

In Mala Suerte infatti Marco Carta canta di un amore finito, ricordando i bei momenti, ma anche i momenti più tristi, quelli legati alle “ultime volte”. Come infatti canta già nella prima strofa:

Ora è tardi e bisogna andare

anche se il primo bacio non tutti lo sanno dare

il nostro fu spettacolare, anche se l’ultimo fa male Marco Carta – Mala Suerte

Il testo, sempre seguendo alla lettera “Il manuale della canzone estiva”, è farcito qua e là con qualche parola spagnola, ne è esempio il titolo e l’immancabile playa. Infine si arriva ad un importante interrogativo “se non è amore, amor cos’è?” lasciando quindi un punto di domanda nei nostri cuori, una nostalgia che, forse, stride un po’ con il ritmo vacanziero della musica.

In conclusione, credo che Mala Suerte non sia una delle migliori canzoni di Marco Carta, perché dà l’idea di essere stata creata per il momento dell’anno, ma con un testo che trasmette molto…

E tu cosa ne pensi di Mala Suerte? Ti piace quest’ultimo singolo di Marco Carta? Lascia un commento per farci sapere, ma prima leggi il testo per intero della canzone qui di seguito.

Il testo di Mala Suerte di Marco Carta

Mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

Ora è tardi e bisogna andare

anche se il primo bacio non tutti lo sanno dare

il nostro fu spettacolare, anche se l’ultimo fa male

Mala suerte mischio le hierbas

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte, mala suerte

e la paura che la notte quando scende

ci sfiora l’anima ma con mani diverse

come non fossimo le nostre di sempre

se non è amore, amor cos’è?

Mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

Cos’è che mi prende quando ti guardo

è che mi sento diverso

è solo il tempo, il tempo che passa

e a noi ci passa attraverso

il nostro amore è un bel film

con una storia e un gran finale

una di quelle da lacrimare

non so distinguere il bene dal male

per non morire ricominciare, come ogni lunedì

ancora tu non mi sorprende lo sai

è che la noia ci ha distrutti

e non mi sorprendi mai

ci sono anime di piombo, che cosa resta

se non una bambola bella e un uomo di cartapesta

ho tolto il like, ho tolto il cuore dal posto e ho messo il cuore al suo posto

Mala suerte mischio le hierbas

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte, mala suerte

e la paura che la notte quando scende

ci sfiora l’anima ma con mani diverse

come non fossimo le nostre di sempre

se non è amore, amor cos’è?

Mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

Guardo il tuo sorriso in quella foto da bambina

ti somiglia da vicina ma non sei più tu

ti ho scattato quella foto una mattina

l’acqua cristallina, il mare mi ricorda te non vado più

dimmi dove sei, quando non ci sei

prima eri un girasole, adesso cosa sei?

ero il tuo sole non ti bacio più

non mi guardi in faccia stai cercando il cuore e guardi solo giù

Mala suerte mischio le hierbas

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte, mala suerte

e la paura che la notte quando scende

ci sfiora l’anima ma con mani diverse

come non fossimo le nostre di sempre

se non è amore, amor cos’è?

Mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte

E adesso che un bacio vero perde il senso

ci ha segnato come guai al tempo nel tempo

e adesso chi ha lottato per avermi diverso

e che all’amore ho dato solo il sesso

e con noi ha fatto il giro inverso

e con noi ha fatto il giro inverso

Mala suerte mischio le hierbas

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte, mala suerte

mala suerte, mala suerte