Marco Carta è un cantante di Cagliari classe 1985. Diventato un volto noto nel 2008 dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, è protagonista di una carriera in ascesa iniziata con il primo posto ottenuto al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano La forza mia.

Voce di canzoni come Dentro ogni brivido, Mi hai guardato per caso, Per sempre, Splendida ostinazione e Per sempre per citarne alcuni, è molto amato dal pubblico italiano. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità per lui poiché da alcuni mesi, anche se lo ha reso noto solo da poco, è tornato single dopo sette anni di relazione con Sirio Campedelli: l’amore è finito, ma il bene è rimasto tra i due. Ed oggi, venerdì 17 giugno, Marco Carta è pronto per tornare protagonista del mondo musicale dopo un anno esatto dal suo singolo Mala Suerte. Da oggi, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Sesso Romantico, scritto dallo stesso Carta con Matteo Faustini e Marco Rettani, prodotto da Kikko Palmosi.

Il significato di Sesso Romantico

Sesso Romantico, il nuovo singolo di Marco Carta, è stato annunciato dallo stesso cantante sui suoi profili social:

“Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti…”.

Il cantante Marco Carta

Un brano pop, perfetto per l’estate e che, a prima vista, potrebbe ingannare con il suo testo e far pensare ad una canzone spensierata. In realtà nasconde un messaggio profondo come lo stesso Carta rivela:

“Il sesso, quello romantico è una di quelle cose difficili da provare. Poche volte nella vita capita che queste due componenti così forti diventino alchimia, forse perché spesso vanno in contrasto. Esattamente come il cuore e il cervello. Lottano, fanno a pugni perché non trovano il compromesso. Sesso romantico parla di un duplice senso, quello del cuore libero e quello della colpa che rimane aggrappata alla testa, la stessa testa che non vuole ammettere che è necessario prima di fallire per essere felici. Si deve accettare e attraversare il dolore e capire che non sempre la nostra felicità è la felicità del prossimo”.

Nel frattempo, Marco Carta, durante un’intervista con Rtl 102.5, ha reso noto che uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di poter duettare con Malika Ayane e spera di riuscirci presto.

E tu sei un fan di Marco Carta? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Sesso Romantico? Ti aspettiamo nei commenti!