Marco Carta è un cantante di Cagliari classe 1985. Diventato un volto noto nel 2008 dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, è protagonista di una carriera in ascesa iniziata con il primo posto ottenuto al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano La forza mia.

Voce di canzoni come Dentro ogni brivido, Mi hai guardato per caso, Per sempre, Splendida ostinazione e Per sempre per citarne alcuni, è molto amato dal pubblico italiano. Ed oggi Marco Carta è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 luglio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Supernova che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Supernova

Supernova, il nuovo singolo di Marco Carta, è stato scritto dal cantautore stesso insieme a Le Ore. Si tratta di un brano caratterizzato da sonorità elettroniche tipiche degli anni 80. Ha tutte le carte in regola per entrare a far parte dei tormentoni di questa estate con l’autore che invita a ballare sulle note del brano. A tal proposito, Carta afferma che:

Il cantante Marco Carta

“La Supernova è l’ultimo atto del ciclo vitale di una stella. Questa fase si manifesta con una gigantesca esplosione, la stella libera un’energia enorme e sprigiona una luce straordinaria, al punto da splendere più di una intera galassia. Questo fenomeno ha ispirato il racconto del mio nuovo singolo: in ‘Supernova’ canto, infatti, di un amore che si rincorre nel tempo, vissuto anche in segreto, con la paura di essere scoperti. Col passare degli anni, questo sentimento cresce sempre di più e arriva ad un punto in cui ci si rende conto che quando ci si guarda negli occhi, il legame è talmente forte da liberare un’energia immensa e una luce incandescente, proprio come fa una supernova”.

Nel frattempo, Marco Carta si prepara ad un’estate in giro per tutta l’Italia con diversi appuntamenti live ed i suoi fan che non vedono l’ora di poter cantare con lui i suoi successi di sempre, ma anche i brani più recenti. Il tour inizierà proprio domani da Scanzano Jonico (Matera) per poi proseguire nel Sud Italia con la tappa conclusiva attesa per il 16 settembre a Villa D’Agri (Potenza). E c’è chi spera che possa aggiungere anche altre date magari nel Nord Italia.

E tu sei un fan di Marco Carta? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Supernova? Ti aspettiamo nei commenti!