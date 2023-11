Arriva oggi l’annuncio che Marco Mengoni sarà il co-conduttore al fianco di Amadeus nella prima serata del Festival di Sanremo 2024. Così, oggi 6 Novembre, inizia il conto alla rovescia per il prossimo Festival e il toto-nomi impazza.

L’annuncio è arrivato da parte dei due diretti interessati, ospiti della prima puntata del programma di Fiorello insieme a Francesco Totti: “L’annuncio è che Marco Mengoni, essendo stato il vincitore della scorsa edizione di Sanremo, sarà il super ospite della prima puntata, ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà il co-conduttore della puntata”.

Inutile dire quanto queste parole abbiano generato felicità ed entusiasmo tra i fan di Mengoni, che subito su Instagram ha replicato: “Grazie Ama per l’invito, ci vediamo in riviera”, condividendo un’immagine che lo vede insieme ad Amadeus vicino ad una golf-cart ricolma di fiori sanremesi e di loghi del festival.

Marco Mengoni co-conduttore a Sanremo 2024: una nuova esperienza per il cantante

Per Marco Mengoni, ormai veterano del Festival di Sanremo con tre partecipazioni in gara e due vittorie, si tratterà quindi di una nuova sfida che il 34enne di Ronciglione sembra aver accolto di buon grado.

Il Festival di Sanremo 2024, insomma, inizia già a prendere forma e se il buongiorno si vede dal mattino Amadeus potrebbe avere tra le mani un’altra edizione da record.

Quello odierno è a tutti gli effetti il primo annuncio ufficiale legato al Festival di Sanremo 2024, in programma da Martedì 6 Febbraio a Sabato 10 Febbraio 2024. Da oggi, insomma, quello che potrebbe essere l’ultimo Festival di Amadeus inizia a prendere forma e da qui ai prossimi mesi gli annunci si susseguiranno con una certa frequenza, proprio come accaduto negli ultimi anni, tra esclusive del TG1 e gli annunci dall’amico di sempre Fiorello.

Tra gli annunci più attesi ci sarà a stretto giro la presentazione dei Big in gara alla kermesse canora che lo scorso anno ha macinato record su record. Nuovo regolamento alla mano, l’annuncio di Amadeus potrà avvenire già a partire dal 1° Dicembre. Lo scorso anno i cantanti in gara erano stati presentati il 4 Dicembre e anche per l’edizione 2024 l’annuncio potrebbe avvenire nello stesso periodo.

E tu, cosa ne pensi di Marco Mengoni co-conduttore di Sanremo 2024?