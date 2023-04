Si intitola Materia (Prisma) il nuovo album di Marco Mengoni che chiude la trilogia “Materia“. Il disco sarà disponibile dal 26 Maggio 2023 ma è già possibile pre ordinarlo da oggi.

Il prisma, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album che, a chiusura della trilogia, ci permette di avere uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando in questo modo un mondo di sfumature nascoste ed uniche.

Materia (Prisma) conclude infatti il viaggio musicale di Materia certificato triplo platino, un percorso in tre album che presenta tre anime differenti, ma complementari, iniziato a Dicembre 2021 con Materia (Terra). MaIl progetto parte dalle origini e dalle radici di Marco Mengoni e prosegue fino ad Ottobre 2022 con Materia (Pelle), disco in cui il cantautore presenta le sue ricerche musicali, le contaminazioni e i suoni provenienti da tutto il mondo.

Materia (Prisma) Marco Mengoni: l’appuntamento dell’Eurovision Song Contest

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma il 13 Maggio a Liverpool con “Due vite”, brano che continua ad essere tra i più amati dal pubblico dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

A dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest a Malmö nel 2013 con “L’essenziale”,brano certificato quattro volte disco di platino ora Marco Mengoni è pronto a tornare su quel palco con una versione riarrangiata di “Due vite” per questa occasione unica, primo tassello dell’ultimo capitolo della trilogia discografica.

Il brano è scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta. Nella settimana di lancio, il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia.

