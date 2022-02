Marco Mengoni è un cantante di Ronciglione classe 1988. Non c’è ombra di dubbio che si tratta di uno dei cantanti più amati nel mondo della musica italiana e non solo. In tutto il mondo, soprattutto nell‘America del Sud, il suo nome è tra i preferiti nel panorama musicale grazie al suo talento, ma anche grazie alla sua semplicità che continua a contraddistinguerlo, nonostante i successi raggiunti.

Durante la sua carriera ha conquistato diversi premi come nel 2010, e poi nel 2015, quando ha vinto il Best European Act agli Mtv Europe Music Awards, mentre nel 2013 è stato il prima artista italiano nella storia ad esibirsi al Billboard Film & Tv Music Conference di Los Angeles. All’attivo ha brani come Ti ho voluto bene veramente, Ma stasera, L’essenziale, Guerriero, Come neve, Sai che, Hola fino al duetto con Madame sulle note di Mi fiderò. Possiamo definirlo l’uomo dei record grazie alla sua canzone Guerriero, contenuta nell’album Parole in Circolo, che ha raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. Ed i risultati raggiunti non finiscono qui. Ha conquistato il disco di platino con Materia (terra) il suo ultimo album che ha visto la luce lo scorso dicembre: si tratta del 60esimo disco di platino per il cantante che diventa, così, l’artista lanciato da un talent show, ricordiamo che ha vinto X Factor nel dicembre 2009, con più copie vendute.

Il cantante Marco Mengoni

A questi 60 dischi di platino vanno aggiunti anche i 3 dischi d’oro per l’album Solo 2.0 ed i singoli Voglio e Cambia un Uomo. Materia (terra) è un disco molto importante per la carriera di Mengoni poiché parla del suo nuovo progetto con Materia che sarà diviso in tre album per raccontare tre anime differenti, ma complementari e mondi sonori diversi. Nel frattempo, c’è grande attesa per i due incontri esclusivi dal titolo Marco Mengoni racconta Materia (terra): due presentazioni a Roma e Milano che andranno in scena il 26 ed il 28 febbraio dove il cantautore racconterà il suo ultimo album ed approfondirà alcune tematiche importanti per lui. Come se non bastasse, manca sempre meno per il suo nuovo tour atteso per questa estate e che lo vedrà, per la prima volta, esibirsi negli stadi e, più precisamente, a San Siro di Milano ed all’Olimpico di Roma.

E tu sei un fan di Marco Mengoni? Cosa ne pensi di questo ennesimo record raggiunto? Ti aspettiamo nei commenti!