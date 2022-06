Marco Mengoni è un cantante di Ronciglione classe 1988. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei cantanti più amati nel mondo della musica italiana, ma anche nel mondo della musica internazionale. Un talento indiscusso grazie anche al suo carattere altruista e sempre disponibile, caratteristiche che conquistano tutti. È diventato un volto noto nel 2009 vincendo la terza edizione di X Factor e, da quel momento, è stato protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portato sul palco dell’Ariston per ben due volte: la prima con il brano Credimi Ancora e la seconda con L’Essenziale, canzone che le è valsa la vittoria del Festival di Sanremo 2013.

Voce di brani come Pronto a correre, Voglio, Parole in circolo, Sai che, La casa Azul, Hola, Esseri umani, Ma stasera fino alle più recenti Mi fiderò e No stress, queste ultime pronte a diventare i tormentoni di questa estate. I fan sono sempre stati molto importanti per Mengoni: l’ultimo tour lo ha visto salire sul palco nella primavera del 2019. Poi sappiamo tutti cosa è successo tra il Covid e la pandemia a livello mondiale che hanno fermato le vite di tutti, ma soprattutto hanno messo in stand by il mondo musicale. Solo quest’anno si inizia a tornare a vivere una parvenza di normalità con i cantanti che sono pronti a passare l’estate in giro per l’Italia con i loro concerti. Tra di loro c’è anche Marco Mengoni che, per la prima volta nella sua carriera, si esibirà negli stadi anche se la data zero del suo tour andrà in scena martedì prossimo, il 14 giugno, a Villa Manin a Passariano, in provincia di Udine. Poi sarà la volta di San Siro a Milano domenica 19 giugno e dello Stadio Olimpico di Roma mercoledì 22 giugno.

Il cantante Marco Mengoni

In questi giorni si trova già in Friulia Venezia Giulia per prepararsi al meglio ai concerti e durante una diretta su Tiktok ha annunciato ai suoi fan una sorpresa per il concerto di Roma: con lui sul palco allo Stadio Olimpico si esibiranno anche Madame e Gazzelle con Mengoni che “Non vede l’ora”. Madame lo affiancherà sulle note di Mi Fiderò mentre Gazzelle su quelle de Il Meno Possibile, entrambi i brani contenuti nel suo ultimo brano Materia (Terra). Inutile dirlo, c’è grande attesa per i primi live negli stadi di Marco Mengoni, a maggior ragione ora per i fan di Roma che avranno la possibilità di assistere a questi duetti dal vivo. Tra Mengoni e Gazzelle c’è un’amicizia che dura da anni, ovvero dai tempi della collaborazione in Calci e Pugni, e tra i due vi è una grande stima. Mentre per quanto riguarda Madame, Marco Mengoni ha sempre affermato che si tratta di una delle voci più blues nel nostro mondo musicale. #MarcoNegliStadi sarà il primo water equal tour al mondo e ci conferma, ancora una volta, la sensibilità del cantante e la sua decisione di continuare a prestare attenzione alla tematiche di sostenibilità ambientale. Ogni spettatore che prenderà parte ai concerti di Mengoni, infatti, garantirà 250 litri di acqua potabile alle famiglie del villaggio di Kiteto, in Tanzania, grazie alla realizzazione di un acquedotto. Una decisione accolta con entusiasmo dai suoi sostenitori e che ci dimostra, ancora, quanto Mengoni sia sempre pronto a mettersi in prima fila per aiutare i meno fortunati e questa volta ha deciso di rendere il suo primo tour negli stadio unico grazie a questa iniziativa che gli fa onore.

E tu andrai a vedere Marco Mengoni in una delle sue tre date? Cosa ne pensi dei duetti con Madame e Gazzelle? Ti aspettiamo nei commenti!