Dopo la reunion al Festival di Sanremo 2023, Paola & Chiara tornano con il brano “Mare Caos”. La canzone ha tutti gli elementi per diventare un vero tormentone estivo. È da oggi, Venerdì 5 Maggio 2023, disponibile su Spotify ed ogni piattaforma di streaming musicale.

“Mare Caos” è scritto e musicato da Paola & Chiara, Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti.

Il nuovo singolo anticipa il prossimo album “Per sempre”, la cui uscita è prevista il 12 Maggio. Il progetto musicale conterà in tutto 11 tracce, con due brani inediti e diversi duetti con Noemi, Max Pezzali, Levante, Emma Marrone e Gabry Ponte.

Oggi Paola & Chiara si esibiranno a Trezzo sull’Adda nella prima tappa del primo nuovo tour che proseguirà anche a Milano e Roma, con due date per ogni città. Il duo attraverserà poi l’Italia con un secondo tour previsto per l’estate.

Significato del testo di “Mare Caos” di Paola & Chiara

Il testo della canzone “Mare Caos” di Paola & Chiara descrive letteralmente lo sconvolgimento della vita di tutti i giorni. Nel brano le artiste hanno voluto enfatizzare quella sensazione che nasce in chiunque di noi di fuggire da tutto e tutti.

Il ritmo decisamente coinvolgente mira a diventare un vero punto di riferimento per l’estate. “Mare caos” è un pezzo dal flavour orientale con un pizzico di latin pop.

Nella canzone, Paola & Chiara sono alla ricerca di libertà dalla frenesia della quotidianità delle grandi città. Un forte desiderio di raggiungere mete esotiche per ritrovare tranquillità e spensieratezza. Ed il sound è talmente travolgente da portarci subito al caldo di una splendida spiaggia.

Il testo di “Mare Caos” di Paola & Chiara

Dopo tutti i salti mortali

io mi perdo ancora qui in questa città di ladri

vedo dalle finestre accesse

sogni ed illusioni, questa giungla fuori

ha il sapore della polvere

di animali sempre pronti a mordere

tigre di Mompracen

penso solo a sparire

e di notte a partire

stare fino alla fine

E poi dirti ciao

ora voglio afferrare soltanto la luce che corre

a cui non so dare un nome

è un mare caos

e ritrovare me

per urlare di nuovo e spezzarmi la voce

quando la vita è una bestia feroce

Mare mare

ma fai un po’ come ti pare

non m’importa, fai finta che non ti conosca

è come un blackout non ci pensare che

che adesso mi passa

adesso mi passa

Dopo tutti i salti mortali

dopo tutte queste risate, drammi esistenziali

nelle nostre vite sospese

sogni ed illusioni, questa giungla fuori

sto ancora nella polvere, penso solo a sparire

forse non è la fine

E poi dirti ciao

ora voglio afferrare soltanto la luce che corre

a cui non so dare un nome

è un mare caos

e ritrovare me

per urlare di nuovo e spezzarmi la voce

quando la vita è una bestia feroce

Mare mare

ma fai un po’ come ti pare

non m’importa, fai finta che non ti conosca

è come un blackout non ci pensare che

che adesso mi passa

adesso mi passa

Ogni pensiero spacca la fronte

sarà il sole che sorge dall’orizzonte

e mi tolgo i vestiti e poi ballo nel fango

quasi senza respiro

alla fine rinasco

Mare mare

ma fai un po’ come ti pare

non m’importa, fai finta che non ti conosca

è come un blackout non ci pensare che

che adesso mi passa

adesso mi passa

E tu, hai già ascoltato “Mare Caos” di Paola & Chiara? Lascia un commento!