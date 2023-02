In questo periodo più che mai è impossibile non aver sentito parlare, almeno una volta, di Mare Fuori. La serie tv italiana ha fatto il suo debutto nel 2020 sul piccolo schermo ed, al momento, ha all’attivo tre stagioni con gli episodi dell’ultimo capitoli usciti proprio da poco.

Parla di un tema importante come le vite dei detenuti di un istituto di pena minorile dove le vicende dei detenuti si mescolano con quelle del personale penitenziario. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico ed anche della critica tanto che lo scorso anno si è deciso di far approdare la serie tv anche su Netflix ed in breve è stata conosciuta da tutti, non solo in Italia. Un ruolo importante in Mare Fuori lo ricopre Carolina Crescentini che veste i panni di Paola Vinci, la direttrice dell’istituto di pena minorile, che soffre di una disabilità. All’inizio viene presa di mira dai detenuti sia ragazzi che ragazze poiché viene considerata severa, molto ostile ed anche poco permissiva. Un rapporto conflittuale anche con il comandante Massimo che, poi, però si tramuterà in un rapporto speciale. Nel giro di poco tempo, Paola riesce a farsi spazio nel cuore dei detenuti e dei colleghi ed a farsi amare ed apprezzare per quello che è. Se non hai ancora avuto la possibilità di vedere Mare Fuori, non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati.

L’attrice Carolina Crescentini

L’atteggiamento morbido di Paola Vinci nei confronti dei giovani detenuti fa in modo che venga istituita una commissione d’inchiesta ed un’indagine all’interno dello stesso carcere per valutare il suo operato e quello del comandante Massimo. Tutto peggiora dopo il suicidio di Viola ed iniziano, così, vari interrogatori. Nonostante ci siano solo parole positive nei confronti di Paola, viene sospesa dal suo incarico ed il suo posto lo prende Sofia Durante (inizialmente entrata sotto copertura proprio per indagare sulla cattiva gestione del carcere): un’educatrice molto severa. Paola Vinci, da parte sua, lascia l’Istituto di pena minorile e si trasferisce in un nuovo carcere penitenziario nel Nord Italia senza però dimenticare di salutare i suoi ragazzi e le sue ragazze ed organizzando con loro una festa di addio. Ma questa decisione coincide con l’addio di Carolina Crescentini alla serie Mare Fuori? È questa la domanda che si sta ponendo il pubblico da quando ha avuto modo di vedere gli ultimi episodi della serie tv. Come se non bastasse, la stessa attrice ha pubblicato su Instagram una foto direttamente dal set dove abbraccia il comandante Massimo (l’attore Carmine Recano) mentre sono circondati dal cast che li applaude. Sofia prenderà per sempre il posto di Paola Vinci e quindi dovremo abituarci a vedere l’attrice Lucrezia Guidone al posto di Carolina Crescentini? A tal proposito, l’attrice mantiene il massimo riserbo ed afferma che:



“Non anticipo niente. Non posso dire nulla. Però a questo mio personaggio, in evoluzione dalla prima alla terza stagione, sono molto legata e mi ha fatto apprendere una lezione importante”.

Inutile dirlo, il mondo dei social è stato preso d’assalto dai fan di Mare Fuori che sperano nel ritorno di Carolina Crescentini perché senza di lei non sarà lo stesso. D’altronde si tratta di una delle vere protagoniste di Mare Fuori e non si può pensare ad una quarta stagione senza di lei.

E tu sei un fan di Mare Fuori? Secondo te Carolina Crescentini abbandonerà la serie tv oppure ci sarà un colpo di scena? Ti aspettiamo nei commenti!