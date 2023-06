Si tratta di una delle produzioni televisive italiane più in voga degli ultimi anni, in grado di conquistare e appassionare sia un pubblico più giovane che uno più adulto.

E come (quasi) sempre succede in casi del genere, quando una serie riscontra un notevole successo, si pensa subito ad aumentare il mondo narrativo della storia, con la realizzazione di opere corollarie a quella madre in grado di espanderla e a volte persino completarla.

Così è accaduto anche per “Mare fuori“: si sta infatti lavorando alla produzione di un film spin off.

Ad annunciarlo è stato il produttore Roberto Sessa, il quale ha dichiarato che si sono già svolti i primi incontri organizzativi con gli sceneggiatori di “Mare fuori“, ovvero Maurizio Careddu e Cristiana Farina, che si occuperanno attivamente di scrivere il film ispirato alla serie.

L’opera in questione, di cui al momento ancora non si conosce il titolo, può essere idealmente collocata (sempre secondo le parole di Sessa) tra la quarta e la quinta stagione di “Mare fuori”, e pur narrando una storia del tutto originale, presenterà anche alcuni volti noti della serie principale, dei quali tuttavia attualmente non si conosce l’identità.

Per quanto riguarda la data di uscita del film, le informazioni sono anche in questo caso abbastanza vaghe, ma secondo quanto detto nuovamente da Roberto Sessa, “lo vorremmo in sala per l’inverno dell’anno prossimo“.

Dovremmo dunque aspettare ancora un po’ prima di vedere il film; nel frattempo, possiamo gustarci le prime tre stagioni della serie (“Mare fuori” 4 è invece al momento in produzione), disponibili alla visione su Netflix (attualmente su questa piattaforma sono state rilasciate solo le prime due stagioni; la terza, ancora presente su RaiPlay fino al 27 luglio, è invece in arrivo prossimamente).

Voi che ci dite? Siete curiosi di scoprire cosa il film spin off di “Mare fuori” ci mostrerà? Raccontateci le vostre opinioni nei commenti!