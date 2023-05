Alzi la mano chi, nell’ultimo periodo, non ha sentito nominare almeno una volta Mare Fuori. La serie tv italiana che ha fatto il suo debutto nel 2020 sul piccolo schermo ed, al momento, ha all’attivo tre stagioni con gli episodi dell’ultimo capitoli usciti proprio da poco.

Parla di un tema importante come le vite dei detenuti di un istituto di pena minorile dove le vicende dei detenuti si mescolano con quelle del personale penitenziario. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico ed anche della critica tanto che lo scorso anno si è deciso di far approdare la serie tv anche su Netflix ed in breve è stata conosciuta da tutti, non solo in Italia. E mentre si aspetta la quarta stagione di Mare Fuori dove, molto probabilmente, non vedremo più Carolina Crescentini nei panni di Paola Vinci, il fenomeno nato da questa serie tv prosegue ed attira l’attenzione. Infatti si è parlato della possibilità di un remake negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi europei. E proprio per cavalcare l’onda, si è deciso di mantenere attivo l’interesse del pubblico.

Il cast di Mare Fuori

Purtroppo si sa che il tempo che passa tra una stagione ed un’altra è spesso lungo ed i telespettatori magari guardano altri titoli e si dimenticano della serie precedente. Così Mare Fuori ha deciso di provare ad utilizzare una nuova strategia, ovvero quella di non interrompere il loro rapporto con il pubblico. D’altronde siamo nell’epoca dei social network dove tutto quello che si fa finisce, puntualmente, online, quindi perché non sfruttare queste possibilità? Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono iniziate proprio in questi giorni a Napoli e tutto viene documentato virtualmente. Certo manca ancora la data di uscita, ovviamente è necessario aspettare, ma in questo modo per i telespettatori inizia una specie di conto alla rovescia per quanto potranno vedere il nuovo capitolo sul piccolo schermo. Iniziano a trapelare i primi spoiler dal set, ma soprattutto viene resa nota la quotidianità anche perché si sa che i fan amano essere portati dietro le quinte e scoprire qualcosa di più del lavoro. Non mancano immagini rubate dei luoghi delle riprese, riunioni degli attori che studiano i copioni, in questo modo si fa diventare l’attesa un momento di condivisione tra il pubblico che inizia a fantasticare ed a fare ipotesi su quello che si aspettano. Una strategia che all’estero viene utilizzata spesso, mentre in Italia non era ancora successo, ma sta già avendo un ottimo riscontro. Sui social network, infatti, il pubblico sta già iniziando a scambiarsi le prime impressioni e non vedono l’ora di scoprirne di più. Mare Fuori, ancora una volta, si conferma in prima linea nel rapporto con i fan che non vedono l’ora di poter seguire il nuovo capitolo e vedere le novità che porterà sul piccolo schermo ed a livello di trama.

