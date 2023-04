La star del nuovo film “Barbie”, Margot Robbie, ha rivelato che inizialmente pensava che il film non sarebbe mai stato realizzato.

Parlando con Bafta per promuovere il film, Robbie ha detto in un video, dove ha condiviso i suoi pensieri sul film, che dopo aver letto la sceneggiatura per la prima volta. la sua reazione è stata: “Ah! Questo è così bello. Peccato che non vedrà mai la luce del giorno perché non ci lasceranno mai fare questo film”. Invece lo hanno fatto e vedrà la luce a Luglio 2023.

Quando le è stato chiesto se poteva divulgare ulteriori informazioni su Barbie, Robbie ha risposto timidamente “Non posso dirtelo” sorridendo e schiudendo le labbra.

“Barbie” Margot Robbie:

Il film è in uscita il 21 Luglio prossimo ed è diretto da Greta Gerwig ed è tanto atteso dai fan. Ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli principali rispettivamente di Barbie e Ken.

All’inizio di questo mese, sono stati rivelati 20 poster per promuovere il film, mostrando il suo stellare cast tra cui Dua Lipa come una variazione sirena di Barbie, Helen Mirren come narratrice, Michael Cera come un personaggio chiamato Allan e Will Ferrell, che interpreta il CEO di Mattel.

Altri attori inclusi nei poster sono: America Ferrera di “Superstore”, Kingsley Ben-Adir di “High Fidelity”, Emma Mackey di “Sex Education” e Nicola Coughlan di Derry Girls.

Lo scorso Dicembre inoltre, è stato rilasciato il trailer ufficiale di Barbie che ha reso omaggio al classico di Stanley Kubrick, “2001: Odissea nello spazio”. Dopo il trailer, i fan si sono rivolti ai social media per condividere la loro eccitazione per il film in uscita. Un fan ha proclamato che sarà il titolo di “film dell’anno”, mentre un altro ha suggerito che “cambierà cinema”. Il film quindi da una parte unisce i fan e dall’altra divide il pubblico.

E tu cosa ne pensi delle parole di Margot Robbie di Barbie? Lascia un commento!