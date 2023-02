Al via oggi, Mercoledì 15 Febbraio 2023, su Sky Serie a partire dalle 21.15, la prima puntata della nuova serie “Maria Antonietta”.

La storia è quella della giovane e moderna regina, che sconvolse la nobiltà dell’epoca, prima dell’arrivo della Rivoluzione Francese.

“Maria Antonietta” è una serie televisiva di produzione inglese e francese creata e scritta da Deborah Davis, già sceneggiatrice del film in costume, “La favorita”. Coprodotta da BBC e Canal+, è composta da sei episodi, diretti da Pete Travis, dal primo al terzo e da Geoffrey Enthoven, dal quarto al sesto.

Il personaggio di “Maria Antonietta” è stato già al centro, nel 2006, dell’omonimo film di Sofia Coppola, dove a dare volto e voce alla protagonista era stata Kirsten Dunst. In questo prodotto televisivo Maria Antonietta è invece interpretata dall’attrice tedesca Emilia Schüle. Nel cast troviamo inoltre James Purefoy, Jack Archer, Roxane Duran, Jasmine Blackborow e Louis Cunningham.

La serie racconta la vita di Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena nata a Vienna, il 2 Novembre del 1755 e morta a Parigi, 16 Ottobre del 1793, ultima regina di Francia prima dello scoppio della Rivoluzione francese che a 14 anni diventa, con il matrimonio con Luigi XVI, Delfina di Francia.

In principio la ragazza viene soffocata dalle rigide regole di corte e, in più, si trova a dover essere accettata da una nazione non sua. Pian piano, però, a Versailles emergono le sue idee brillanti e innovative che indispettiscono molte autorevoli persone, ma che denotano anche il coraggio e il carisma della giovane sovrana.

Dove vedere “Maria Antonietta” su Sky

La prima puntata della serie “Maria Antonietta” andrà in onda questa sera, Mercoledì 15 febbraio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Serie, visibile al canale numero 112.

Gli episodi della serie saranno inoltre visibili anche in streaming su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.

