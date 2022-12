Maria Becerra è una cantante ed una youtuber dell’Argentina classe 2000. Ha iniziato la sua carriera nel mondo musicale nel 2019 firmando un importante contratto discografico con la 300 Entertainment ed arrivando ai vertici delle classifiche con la canzone High, certificata platino ed oro con oltre 150 mila copie vendute nel suo paese d’origine.

Nonostante la sua giovane età, è protagonista di una carriera in ascesa e ricca di successi tanto che nel 2021 ha ottenuto la candidatura ai Latin Grammy come migliore artista emergente fino alla vittoria di un Mtv Millenial Award, un Premio Lo Nuestro ed un Premio Juventud. Voce di brani di successo come Perdidamente, Moon, Tu me lo haces facil, Animal, Si yo fuera tu, Ademas de mi, Te necesito fino ai recenti Ojalà, Berlin, Automatico, Extasis e Lokita per citarne alcuni che l’hanno portata a diventare un punto di riferimento per la musica latina. Ed oggi Maria Becerra torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 9 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo La nena de Argentina che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming e che anticipa l’uscita del suo secondo album dal titolo omonimo e che esce anch’esso oggi. La cantante è spesso protagonista di importanti duetti e, durante un’intervista con Rolling Stone, ha affermato che:

“Quando collabori, devi adattarti all’altro artista e combinare le tue identità Non puoi davvero fare quello che faresti con la tua musica. E penso di aver bisogno di quella libertà”.

Così, al contrario di come era abituata a fare, per la creazione di questo nuovo album voleva fare esattamente l’opposto fatto fino ad ora e non voleva adattarsi allo stile di nessun’altra persona. Insieme ai suoi produttori si è chiusa in una stanza a Lujan, in Argentina, per iniziare a lavorare sull’album che contiene dodici tracce inedite:

“Abbiamo messo nello studio dei materassi ed acceso un caminetto ogni giorno. Erano giorni magici, eravamo come una famiglia”.

La cantante Maria Becerra

Il significato de La nena de Argentina

La nena de Argentina, il nuovo singolo di Maria Becerra, è il soprannome con cui la ragazza è conosciuta in tutto il mondo e la protagonista del brano, infatti, è proprio la sua storia che l’ha portata a diventare un volto famoso a livello internazionale. 22 anni e, nonostante la giovane età, quando arriva lei tutti stanno zitti proprio come succede in biblioteca. Canta che la ragazza argentina ora è diventata internazionale: suona in discoteca, nei quartieri, negli uffici ed ogni macchina che passa per la strada ha le sue canzoni. Nessuno la può fermare ne tantomeno abbattere e quando c’è lei che canta è impossibile trattenersi.

E tu sei un fan di Maria Becerra? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo La nena de Argentina? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano

Traduzione La nena de Argentina

Ventidue

signora, signora

suona il corno

Chi ha suonato?

La ragazza argentina

Quando arrivo tutto ‘muto’ come in libreria

Con me nessuno di quei “santi” peccati

Fanno il figo, non destano sospetti’

La lingua lunga, ma la miccia è molto corta

La ragazza argentina è diventata internazionale

Mi ascolta e la sua bilirubina sale

Suonare in discoteca, nel quartiere, in ufficio

E in ogni macchina che suona il clacson

Papà mi ha detto “maltrattami”, lasciami

E se me lo chiede glielo do

Con quel flusso, attaccami, descate

Farò funzionare quel ‘nalgota’

Non c’è nessuno che mi abbatte

In questa casa non c’è pericolo di crollo, ehi

Quello che dicono non mi riguarda

Sto ‘facendo bastone’ come al solito

Quando arrivo tutto ‘muto’ come in biblioteca (Wuh)

Con me nessuno di quei “santi” peccati

Fanno il figo, non destano sospetti’

La lingua lunga, ma la miccia è molto corta

Se suono si attivano

I fianchi stanno diventando aggressivi

Perreo ti lascia intero, che intensità

Li faccio impazzire e non sono sativa, sì-sì

Molto difficile dislocare la schiena

Così tanti c*lo’ che la sua gonna si alza

Suono e le natiche iniziano a muoversi

Sai bene che non puoi salvarti da questa ragazza

Quando arrivo tutto ‘muto’ come in biblioteca (Ehi, ehi)

Con me nessuno di quei “santi” peccati

Giocano alla grande, non destano sospetti’ (Wow, wow)

La lingua lunga, ma la miccia è molto corta

La ragazza argentina è diventata internazionale

Mi ascolta e la sua bilirubina sale

Suonare in discoteca, nel quartiere, in ufficio

E in ogni macchina che suona il clacson

E-E-Questo è per te, goditelo, toccalo

Alzando il riscaldamento, ‘stiamo scuotendo i capelli

In modo che lo rimbalzino, si scontrano

Anche nella modestia questo ‘gatto’ è in calore’