“Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie. Lui era stato ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento, ‘un problemino fastidioso, ma non grave'”.

Maria De Filippi è stata colta di sorpresa dalla morte del marito Maurizio Costanzo ed è molto provata, scioccata e basita. Lei lo visitava mattina e sera in clinica, dove era stato ricoverato per un piccolo intervento, senza avvisaglie di una sua possibile scomparsa. Maria e Maurizio erano uniti da 33 anni e insieme hanno adottato un figlio, Gabriele. Il loro legame era fatto di routine, abitudini e affetto, cementato anche dalla convivenza quasi simbiotica imposta dalla pandemia di Covid-19. Maria, che era diventata il sergente di ferro di Maurizio, controllando la sua dieta e la sua salute, si recava ogni giorno al lavoro, a registrare Amici, mentre lui era in clinica. Il loro sodalizio professionale, oltre che sentimentale, li ha portati ad essere una coppia indissolubile, la più potente della televisione.

Costanzo & De Filippi, un marchio, un brand, una coppia indissolubile, la più potente della tv. Maurizio era già un personaggio di Canale 5 quando conobbe Maria nel 1989. Successi e insuccessi passavano per la vetrina del suo talk show, che decreta trionfi e disfatte, apre o stronca carriere. Maria, tra le tante intuizioni di Maurizio, era ancora una principessa povera, ma diventò il volto di Amici nel 1992. All’inizio molti furono sorpresi, ma con il tempo Maria divenne la tesi di quello che va in onda, un modello per tutti e la cassaforte di Mediaset. La loro era un’alleanza e una staffetta, un passaggio di testimone, fino a quando Maria è diventata il pilastro di Mediaset come un tempo era stato lui.