Quando un film promette bene, lo si vede subito, sin dalle prime immagini del trailer. E’ il caso di Marilyn ha gli occhi neri, il film di Simone Godano con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 ottobre.

Un film che, con una storia molto originale sa parlare della diversità e dei rapporti interpersonali, con una coppia di protagonisti che già dalle prime immagini ci appare vincente.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa parla il film e quello che ci racconta il trailer ufficiale.

Analisi del trailer e trama di Marilyn ha gli occhi neri

Nel trailer ufficiale di Marilyn ha gli occhi neri, che puoi vedere in cima all’articolo, ci viene mostrato già quello che è il succo della situazione.

I due protagonisti sono Clara e Diego, due persone che si conoscono in un gruppo di sostegno per persone psicologicamente instabili, e che vengono coinvolti in un compito molto arduo, quello di amministrare e mandare avanti un ristorante del centro.

Clara e Diego sono due persone diametralmente diverse, e con problemi di personalità che marcano ancora di più queste loro differenze. Sono una coppia estremamente male assortita, di quelle che non potranno mai condividere qualcosa, eppure, la forza dell’esperimento sta tutto nel riuscire a mettere in pratica la collaborazione, tra loro e con gli altri, così da superare le primarie differenze e trovare un punto di raccordo, tra di loro e con il mondo esterno.

Passo dopo passo, e caduta dopo caduta, Clara e Diego riusciranno a portare avanti il progetto; capiranno molto di loro stessi e chissà… forse riusciranno anche ad innamorarsi.

Il cast del film

Come anticipato, i protagonisti del film sono interpretati da Stefano Accorsi e Miriam Leone, ed entrambi sembrano davvero perfetti per i loro ruoli. In particolar modo colpisce l’interpretazione di Accorsi, che sono sicura sarà capace di emozionarci con questo film.

Accanto ai due attori protagonisti troviamo ancora Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Orietta Notari, Marco Messeri, Andrea Di Casa, Ariella Reggio e Valentina Oteri.

Marilyn ha gli occhi neri arriverà al cinema il 14 ottobre 2021. Facci sapere se andrai a vederlo, lasciando un commento qui sotto.