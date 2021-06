La modella Ashley Morgan Smithline ha intentato una causa contro Marilyn Manson, il cui vero nome è Brian Warner, accusandolo di violenza sessuale, percosse sessuali, inflizione intenzionale di stress emotivo, traffico di esseri umani ecc… Smithline è la quarta donna a citare in giudizio lo shock rocker. Le altre sono l’attrice di Game of Thrones Esmé Bianco, l’ex assistente personale della Warner Ashley Walters e una donna che ha scelto di rimanere anonima.

Warner ha contattato per la prima volta la modella intorno all’estate del 2010, presumibilmente dicendole che voleva scritturarla per un film. L’accusa afferma che il cantante si è infatuato di lei e le ha detto che “era la ragazza perfetta per lui” e le ha chiesto di inviargli delle foto. Nel novembre di quell’anno la portò a Los Angeles con la promessa che l’avrebbe scritturata per un remake di Una vita al massimo e dopo il suo arrivo, le chiese di trasferirsi da lui.

Presumibilmente allettando Smithline a trasferirsi a Los Angeles da Bangkok, dove faceva la modella quando si sono parlati per la prima volta, e incoraggiandola a passare dalla passerella alla recitazione con la promessa di lavorare in un film, Warner ha violato il Trafficking Victims Protection Act. “Il sign. Warner sapeva che queste offerte erano fraudolente. Non è stato fatto alcuno sforzo per completare la produzione del progetto cinematografico e fino ad oggi non è stato pubblicato nulla di quel progetto”, afferma l’accusa. “Il Sig. Warner ha semplicemente usato il progetto del film come pretesto per attirare la signora Smithline negli Stati Uniti”. (La Marilyn Manson Records, una società creata da Warner alla fine degli anni Novanta, è stata nominata come coimputata.)

Warner avrebbe rimproverato la modella di fronte ai membri della sua band. Dice che ha insistito perché indossasse una lingerie nera e si truccasse mentre si trovava nello studio di registrazione, che era anche il suo appartamento. Avevano una relazione sessuale consensuale, sebbene anche questo scenario mutò secondo Smithline. Dice di essersi svegliata un giorno da uno stato di incoscienza con i polsi e le caviglie legati e Warner la stava penetrando. Quando lei ha detto al cantante di smetterla, Warner le ha detto di “stare zitta” e “stare zitta”. Dice che le ha causato danni alle costole e lesioni alla sua vagina. “Continuava a dirmi: ‘non puoi violentare qualcuno di cui sei innamorato'”, ha detto in un’intervista a People la modella.

Ha detto anche che l’ha aggredita di nuovo poco dopo il primo presunto incidente, soffocandola mentre la costringeva a fare l’amore. Ha affermato che le ha messo un cuscino sopra la testa dopo che lei aveva detto “no” diverse volte. Ha poi usato un coltello per tagliarle la spalla, generando una fuoriuscita di sangue. In un’altra occasione, pare che l’abbia marchiata incidendole “MM” sulla coscia, lasciandole un segno permanente.

Afferma che l’ha anche morsa spesso, lasciandole dei segni. “In un’altra occasione, il signor Warner ha lanciato un coltello nazista contro la signora Smithline, mancandole la faccia di poco. Il signor Warner ha anche bruciato la signora Smithline.” Presumibilmente l’ha anche frustata diverse volte. Questo abuso è durato per mesi, ha detto la modella.

Smithline ha continuato la sua collaborazione con Warner fino a gennaio 2013, facendogli visita ogni tanto. Dice che ha continuato a farlo a causa della “grave coercizione mentale” che Warner le ha inflitto. Quando gli diceva che voleva lasciarlo, lui la minacciava. L’accusa afferma che le avrebbe detto che l’avrebbe “trovata” e “uccisa se lo avesse lasciato”.

“Neghiamo fermamente le affermazioni della signora Smithline”, ha detto un rappresentante di Warner in una dichiarazione a Rolling Stone. “Ci sono così tante falsità nelle sue affermazioni che non sapremmo da dove cominciare. Questa relazione, per quanto limitata, è durata meno di una settimana nel 2010. Manson non ha più visto la signora Smithline da allora”.

Durante il periodo in cui si conoscevano, Warner avrebbe scattato foto di Smithline nuda e si rifiutava di darle a lei. L’accusa dice che le ha usate come ricatto, “dicendo alla signora Smithline che l’avrebbe ‘rovinata in un batter d’occhio’ con tutte le foto che aveva di lei e che ‘la sua carriera sarebbe finita’”.

Smithline afferma di soffrire di un disturbo da stress post-traumatico a causa della relazione con Manson, poiché sentiva di dover dimostrare il proprio valore a Warner. “Attraverso il suo abuso fisico, emotivo e verbale, il signor Warner ha esercitato il controllo totale sulla signora Smithline, al punto che la signora Smithline è diventata impotente e ha subito il lavaggio del cervello”, afferma l’accusa. “Smithline è stata costretta a guardare clip di scene di film che raffiguravano raccapriccianti suicidi e scene di pornografia infantile.”

Diverse donne, tra cui l’ex fidanzata di Warner, Evan Rachel Wood, si sono fatte avanti all’inizio di febbraio accusandolo di abusi sessuali. Da allora, l’etichetta discografica e il manager della Warner hanno interrotto i legami con lui. Anche le sue apparizioni programmate negli spettacoli televisivi American Gods e Creepshow sono state cancellate.