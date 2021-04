Mario Biondi, cantante di Catania classe 1971, è una delle voci più conosciute della musica italiana. Brani che attirano l’attenzione, in grado di entrare nel cuore, ma che si differenziano rispetto agli altri per il semplice fatto che Biondi canta spesso in lingua inglese. Per questo motivo è nata una polemica su i suoi profili social.

Mario Biondi, infatti, ha affidato ai social un suo pensiero, vista la situazione che il mondo dello spettacolo italiano sta vivendo:

“Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Boicottate tutte le radio che programmano musica straniera. Fatelo per una settimana, se non bastasse per due, ma siate coerenti e vedremo insieme se essere uniti per la musica può servire. Coraggio!”

Non è certo un mistero il fatto che la musica italiana sia in seria difficoltà. Lo stesso Tiziano Ferro, che oggi ha rimandato il suo tour negli stadi, si è messo al fianco dei lavoratori dello spettacolo fermi per il secondo anno consecutivo. Il messaggio di Mario Biondi è degno di nota, un invito da seguire per aiutare la musica del nostro paese, ma i fan gli hanno fatto notare che detto da un cantante che canta solo in inglese è un po’ un controsenso. Anche Fabio Canino, personaggio televisivo, ha voluto dire la sua tramite Twitter:

Il cantante Mario Biondi

“Scusate così per sapere..ma Mario Biondi, quello che vorrebbe boicottare le radio italiane che non trasmettono abbastanza canzoni italiane, non è quello che canta in inglese?”.

Sono centinaia i messaggi simili a questo con Mario Biondi che, da parte sua, ha voluto controbattere con un videomessaggio registrato mentre si trova in macchina e per parlare alle persone che si sono scagliate contro di lui:

“Sovranista, rincoglionito, incoerente, stupido, assurdo, imbarazzante, poco serio, da abolire, blasfemo, ridicolo. Le persone frustrate devono necessariamente vedere il peggio negli altri per sentirsi migliori”.

