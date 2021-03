Da ieri venerdì 26 marzo è in rotazione radiofonica “Lov-Lov-Love”, il nuovo singolo di Mario Biondi estratto dall’ultimo album “Dare” uscito lo scorso gennaio in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

“Lov-Lov-Love” è un inno all’amore sincero, quello che nasce dai semplici sguardi appassionati e ricchi di sentimento. L’autore dichiara amore eterno alla sua amata sottolineando come si possa essere uniti anche nei momenti più difficili poiché si vive nella gioia di un affetto così profondo. Le sonorità marcatamente soul, funk e disco che contraddistinguono la produzione di Mario Biondi qui esaltano il potere dell’amore che si tramuta nell’unione a un’altra persona nel modo più naturale possibile.

Insieme al singolo sarà reso disponibile il videoclip ufficiale del brano, diretto da Gaetano Morbioli per Run Productions.



“Lov-Lov-Love” certifica la continuità di un’importante collaborazione internazionale con la storica band inglese Incognito dell’amico Bluey, pioniere dei generi brit-funk e acid-jazz, oltre che di una ormai consolidata amicizia.

Testo di “Lov-Lov-Love”

(Intro)

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh



(Verse 1)

I’m gonna take you by the hand

I’m gonna keep you safe

I’m gonna take good care of you

You’ll never be alone

Our love, our love will set us free

We’ll never feel the loneliness

We’re gonna have the best

We’ll share the love and leave the rest

We only live to host

Our love, our love and nothing else



(Verse 2)

Our feelings everyday

We’ll be dancing in the streets

We’re gonna find the way

We’ll have a time we won’t forget

This feeling’s here to stay

Our love, a love for eternity



(Bridge)

We’ll enjoy this preciousness the world gave to us

When we’re walking on sunshine of love



(Chorus)

Lov-lov-love

Lov-lov-love

The energy that builds fabled castles in the sky

Lov-lov-love

Your lov-lov-love

I knew it from the moment that I looked into your eyes

Love will never be denied



(Refrain)

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh



(Verse 3)

Of all the things that I have known

You’re the best thing yet

The way I feel about you girl

Any fool can see

Our love, our love was meant to be

Feel the power when the sun shines on love



(Chorus)

Lov-lov-love

Lov-lov-love

The energy that builds fabled castles in the sky

Lov-lov-love

Your lov-lov-love

I knew it from the moment that I looked into your eyes

Lov-lov-love

Lov-lov-love

The energy that builds fabled castles in the sky

Lov-lov-love

Your lov-lov-love

I knew it from the moment that I looked into your eyes



(Outro)

Love

Never gonna let it slip away

Uh love, love

Never gonna let it slip away

Love

Traduzione di “Lov-Lov-Love”

(Intro)

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh



(Strofa 1)

Ti prenderò per mano

Ti terrò al sicuro

Mi prenderò cura di te

Non sarai mai sola

Il nostro amore, il nostro amore ci renderà liberi

Non sentiremo mai la solitudine

Avremo il meglio

Condivideremo l’amore e lasceremo il resto

Viviamo solo per ospitare

Il nostro amore, il nostro amore e nient’altro



(Strofa 2)

I nostri sentimenti ogni giorno

Balleremo per le strade

Troveremo la strada

Avremo un tempo che non dimenticheremo

Questa sensazione è qui per restare

Il nostro amore, un amore per l’eternità



(Ponte)

Godremo di questa preziosità che il mondo ci ha donato

Quando stiamo camminando sulla luce del sole dell’amore



(Ritornello)

Lov-lov-love

Lov-lov-love

L’energia che costruisce castelli favolosi nel cielo

Lov-lov-love

Il tuo amore-amore-amore

L’ho capito dal momento in cui ti ho guardato negli occhi

L’amore non sarà mai negato



(Refrain)

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh

Lov-lov-love

Lov-lov-love, uuh



(Strofa 3)

Di tutte le cose che ho conosciuto

Sei ancora la cosa migliore

Il modo in cui mi sento per te ragazza

Qualsiasi sciocco può vedere

Il nostro amore, il nostro amore doveva essere

Senti il ​​potere quando il sole splende sull’amore



(Ritornello)

Lov-lov-love

Lov-lov-love

L’energia che costruisce castelli favolosi nel cielo

Lov-lov-love

Il tuo amore-amore-amore

L’ho capito dal momento in cui ti ho guardato negli occhi

Lov-lov-love

Lov-lov-love

L’energia che costruisce castelli favolosi nel cielo

Lov-lov-love

Il tuo amore-amore-amore

L’ho capito dal momento in cui ti ho guardato negli occhi



(Finale)

Amore

Non lo lascerò mai scivolare via

Uh amore, amore

Non lo lascerò mai scivolare via

Amore