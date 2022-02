Mario Biondi, cantante di Catania classe 1971, è una delle voci più conosciute della musica italiana. Brani che attirano l’attenzione, in grado di entrare nel cuore, ma che si differenziano rispetto agli altri per il semplice fatto che Biondi canta spesso in lingua inglese brani come This Is What You Are, Love Is A Temple, I Chose You, Hello Like Before e You Are My Queen per citarne alcuni.

Ed oggi, venerdì 25 febbraio, Mario Biondi torna sulla scena musicale. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alle radio ed in streaming sulle piattaforme musicali il suo nuovo singolo dal titolo Romantic Song che anticipa l’uscita del nuovo album Romantic atteso per il 18 marzo. Romantic Song vede come autore lo stesso Biondi che ha composto anche la musica insieme a Massimo Greco ed a David Florio. Sono ritmi che ci riportano agli anni’ ’70, come Biondi rivela:

“Un pugno di musicisti, delle bellissime voci femminili e una canzone che “groova” rievocando sound anni ’70 che ci hanno ispirato e fatto crescere nell’eccellenza della musica soul”.

Il cantante Mario Biondi

Il significato di Romantic Song

Romantic Song è stato registrato grazie al supporto della band storica di Mario Biondi, ma troviamo anche un coro di voci femminili tra le quali quella di Zoe, la figlia del cantautore. Un suono caldo ed autentico così come lo saranno tutti i brani del nuovo album in arrivo.

Il tour di Mario Biondi

Nel frattempo, Mario Biondi è pronto per tornare live dopo un periodo di stop forzato dovuto alla pandemia mondiale che abbiamo vissuto. Il 5 marzo inizierà il suo tour internazionale che, fino a fine aprile, lo vedrà in giro per l’Europa in stati come la Scozia, il Regno Unito, la Spagna, la Svizzera, la Germania. La prima data, in realtà, dovrebbe andare in scena in Russia, precisamente nella capitale Mosca, ma visto la situazione difficile che stanno vivendo in questo periodo, viene facile credere che sarà posticipata o annullata per il momento. Maggio, invece, lo vedrà protagonista in Italia con Catania che apre le danze che si chiuderanno al teatro degli Arcimboldi di Milano il 31 maggio, nel mentre girerà tutta la nostra Italia.

E tu hai già sentito il brano Romantic Song? Andrai ad una delle date del nuovo tour di Mario Biondi? Ti aspettiamo nei commenti!